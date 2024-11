ATP Finals, Sinner Re del tennis mondiale: batte Fritz in finale nel tripudio di Torino

StrettoWeb

Il cerchio si chiude. Dalle ATP Finals 2023 alle ATP Finals 2024. Il ragazzo si è fatto uomo. Il talento, già straordinario, è salito di livello. Jannik Sinner non è più il golden boy pronto a esplodere, è il tennista più forte al mondo e dominatore incontrastato del circuito maschile. Il tutto nel giro di un anno.

Torino era stata amara nel 2023, quando alle Finals si presentava da underdog riuscendo addirittura a battere Novak Djokovic nel girone, perdendo poi contro il campionissimo serbo in finale, mentre l’Italia iniziava a innamorarsi follemente di lui.

Un anno dopo, alle ATP Finals 2024 Jannik Sinner ci arriva da numero 1 al mondo, con due Slam in bacheca (Australian Open e US Open) e una Coppa Davis vinta da MVP del torneo in un 2024 da urlo. Mancava, appunto, la chiusura del cerchio. E questa sera Torino è dolcissima.

Spazzati via, uno dopo l’altro, De Minaur, Fritz e Medvedev nel girone, poi Ruud in semifinale, Sinner ha affrontato in finale proprio Taylor Fritz nel rematch con il trofeo in palio. Un nuovo successo (6-4 / 6-4), il quarto su cinque incontri contro l’americano in carriera, ha permesso a Sinner di vincere le prime ATP Finals della sua carriera.

