Atalanta prima in classifica! 2-1 in rimonta all’Udinese, 6ª vittoria consecutiva e numeri da record

Ormai lo ripetiamo da settimane: se l’Atalanta trova continuità può entrare di diritto nella corsa Scudetto. Il talento non manca, i giocatori nemmeno e adesso vince anche con il cinismo delle big. Il lunch match della 12ª Giornata contro l’Udinese, post vittoria di Champions League in casa dello Stoccarda, non era un impegno facile. E non lo è stato.

I bianconeri, squadra ostica per eccellenza, sono addirittura passati in vantaggio con Kamara al 45’+3, classico gol nel finale di primo tempo che ha il sapore della partita amara, arrivato per altro, dopo che al 13′ era stato annullato a Lookman l’iniziale vantaggio atalantino.

Nella ripresa la ‘Dea’ ha però ribaltato il risultato: al 56′ Pasalic, al 61′ un autogol di Toure, hanno regalato all’Atalanta il 2-1 finale, frutto di cinismo, qualità e un pizzico di fortuna che, fin dai tempi dei romani, “aiuta gli audaci”. E la banda di Gasperini è decisamente audace. Per Lookman e compagni la vittoria contro l’Udinese è il 10° risultato utile consecutivo tra campionato e Champions, sono invece sei le vittorie consecutive in Serie A con 18 punti raccolti, 20 gol fatti e 3 subiti.

L’Atalanta sale al primo posto agganciando, a quota 25, il Napoli impegnato questa sera contro l’Inter in un big match che cambierà, in ogni caso, la vetta della classifica: ma la ‘Dea’ inizia ad assaporare l’aria del primo posto.

Risultati 12ª Giornata Serie A

Genoa-Como 1-1

Lecce-Empoli 1-1

Venezia-Parma 1-2

Cagliari-Milan 3-3

Juventus-Torino 2-0

Atalanta-Udinese 2-1

Fiorentina-Verona

Roma-Bologna

Monza-Lazio

Inter-Napoli

Classifica Serie A

Napoli 25 Atalanta 25 Inter 24 Juventus 24 Fiorentina 22 Lazio 22 Milan 18 Udinese 16 Bologna 15 Empoli 15 Torino 14 Roma 13 Verona 12 Parma 12 Como 10 Cagliari 10 Genoa 10 Lecce 9 Monza 8 Venezia 8

Programma 13ª Giornata Serie A (23-24-25 novembre)

Verona-Inter

Milan-Juventus

Parma-Atalanta

Genoa-Cagliari

Como-Fiorentina

Torino-Monza

Napoli-Roma

Lazio-Bologna

Empoli-Udinese

Venezia-Lecce

