Aspettando San Martino: un tuffo nella tradizione del borgo di San Salvatore | PROGRAMMA

La Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore estende il proprio invito all’evento “Aspettando San Martino“, una celebrazione unica che si terrà domenica 10 novembre 2024 nella suggestiva cornice del Borgo di San Salvatore, in Piazza Arghelle, a partire dalle ore 17:00. Questa manifestazione è un omaggio alle antiche tradizioni, un viaggio nel tempo tra sapori, profumi e suoni che hanno caratterizzato per secoli la vita della vallata.

Un’atmosfera di festa e comunità

“Aspettando San Martino” si propone di ricreare quell’atmosfera autentica di festa che, in passato, trasformava il borgo in un luogo di ritrovo per tutte le famiglie. Un tempo, le scuole venivano chiuse in questa giornata speciale, e grandi e piccoli si riunivano per festeggiare insieme. La piazza si animava con i colori delle bancarelle e i profumi della cucina tipica, mentre il suono dell’organetto, del tamburello e della zampogna facevano da sottofondo, rendendo la festa un momento magico e atteso da tutti.

La tradizione gastronomica: frittole, caldarroste e sapori tipici

L’evento offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di riscoprire le tradizioni culinarie della nostra terra. Saranno allestiti vari stand per la degustazione dei prodotti locali, tra cui le rinomate frittole sarbaturote, preparate secondo l’antica tradizione del borgo. Non mancheranno le caldarroste, arrostite sul momento, e uno stand dedicato ai cannoli espressi, che porteranno un tocco dolce alla serata. Gli ospiti potranno inoltre gustare noccioline, il tipico dolce “nzudda” e una varietà di prodotti tipici della vallata, valorizzando l’eccellenza enogastronomica del territorio.

Musica e danze popolari per celebrare la cultura locale

La serata sarà animata da uno spettacolo musicale e di danza tradizionale con il “sonu a ballo ntò solaru”. Questo tipo di esibizione, con l’accompagnamento di organetto, tamburello e zampogna, richiama la tradizione dei “sonaturi” locali, artisti itineranti che si esibivano nelle piazze dei borghi, celebrando la cultura popolare e trasmettendone l’eredità. Un’apposita piattaforma in legno “u solaru” esalterà il suono e i passi dei ballerini, facendo rivivere la magia delle antiche serate di festa. Saranno presenti artisti di spicco della tradizione folk calabrese, che doneranno ulteriore lustro a questa manifestazione.

Appuntamento nel Borgo di San Salvatore per un pomeriggio all’insegna della tradizione, dei sapori autentici e della musica popolare, per celebrare insieme la Festa di San Martino e rivivere un pezzo del nostro patrimonio culturale.

