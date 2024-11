ASD Arghillà, Cardia: “punto di riferimento sportivo dal ’94”

StrettoWeb

“Arghillà continua il suo percorso di rinascita con il progetto “Sportivamente insieme”, che ha come capofila l’associazione Asd Arghillà ed è promosso dai referenti Francesco Calabrese e Laura Beltrano. Ciò che la Asd Arghillà è riuscita a portare avanti è una vera e propria “chiamata alla partecipazione sociale”, rivolta ai giovani dai 14 ai 34 anni“, è quanto dichiarato in un comunicato stampa il Consigliere Mario Cardia.

“E arriva nel nostro territorio, grazie all’avvio del progetto “Spazio civico di comunità” che prevede numerose attività gratuite e l’opportunità di uno spazio concreto per accogliere i giovani, valorizzare le loro risorse, rispondere alle loro domande, sostenerli nel loro percorso di realizzazione, rafforzando i valori educativi dello sport, la lealtà e il rispetto reciproco.

Inoltre, – continua Mario Cardia – attraverso questi “Spazi civici” si vuole promuovere uno stile di vita attivo e rafforzare nei giovani i valori educativi dello sport, come lo spirito di squadra, l’impegno continuativo, la lealtà e il rispetto reciproco, oltre a sensibilizzare l’associazionismo sportivo a creare o rafforzare presidi educativi per i giovani del territorio, in una prospettiva inclusiva e sostenibile.

Sento pertanto il dovere, da rappresentante delle istituzioni, di ringraziare l’Asd Arghillà, il Presidente Caterina Barreca, Laura Beltrano e Francesco Calabrese per l’impegno profuso in questi anni a favore della comunità , un impegno che oggi viene finalmente riconosciuto e che avrà ricadute positive su un territorio come quello di Arghilla’ che ha urgente bisogno di risposte“, conclude Cardia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.