Arghillà, pronta l’inaugurazione del campo di bocce con il progetto FATA

“Lunedì 25 novembre 2024, alle ore 15:30, nell’area esterna al Polo Sanitario di prossimità di Arghillà, si terrà l’inaugurazione del campo di bocce, realizzato grazie al Progetto FATA Comunità, finanziato con fondi 8×1000 della Chiesa Valdese, in collaborazione con il Comitato di Quartiere di Arghillà. Un’iniziativa che, in linea con le attività che si stanno svolgendo sul territorio, mira a promuovere la socialità e il senso di comunità attraverso lo sport e la partecipazione. Questa data assume un significato ancora più profondo: il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In occasione dell’inaugurazione, ci sarà un momento dedicato alla riflessione su questo tema cruciale: un gesto simbolico di grande valore, condivisione, solidarietà e consapevolezza”. E’ quanto si legge in una nota di Parco Ecoliandia.

“Ogni donna che subisce violenza deve sapere che non è sola, è questo il messaggio che si intende trasmettere. Siamo tutte parte offesa: quando una donna soffre, il dolore, la paura e la rabbia sono di tutte noi. Purtroppo, la violenza di genere è il risultato di un sistema patriarcale e oppressivo. Non è una questione di nazionalità o di estrazione sociale. Spesso, infatti, il violento è il partner o il marito, apparentemente ben integrato in una società che si presenta come rispettabile, ma che nasconde crudeltà dietro le mura domestiche”.

“Durante l’inaugurazione, lanceremo un messaggio chiaro e deciso, che superi pregiudizi e sistemi oppressivi. Vogliamo farlo in modo semplice, ma con un’energia e una chiarezza tali da infrangere le barriere del silenzio e dell’indifferenza. Invitiamo tutta la comunità a partecipare a questo evento per celebrare insieme un momento di sport e socialità, e contemporaneamente riflettere su un tema che ci tocca tutte e tutti”.

