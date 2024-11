Anselmo Scaramuzzino eletto Presidente della Sezione AIA di Locri

StrettoWeb

È Anselmo Scaramuzzino il Presidente della Sezione AIA di Locri per il quadriennio 2024-2028. Candidato uscente, nell’assemblea elettiva che si è svolta giovedì 7 novembre presso la sala riunioni “Mimmo Archinà” della sezione di Locri, Anselmo Scaramuzzino ha ottenuto un consenso larghissimo con il 95% delle preferenze espresse. Numerosa è stata anche la partecipazione degli aventi diritto, così come dei non votanti poiché minorenni, che però hanno voluto assistere alle operazioni di voto, rinnovando e sottolineando un importante spirito associativo.

Un’unica candidatura quella presentata che ha fatto confluire in Anselmo Scaramuzzino la migliore scelta possibile che la sezione potesse fare: il suo entusiasmo, la preparazione tecnica e dirigenziale, la presenza costante in tutte le situazioni associative, hanno contraddistinto il suo operato nei precedenti 4 anni, ricco anche di alcune novità nella gestione sia del gruppo dirigenziale che degli associati. Anni sicuramente tra i più difficili, dettati dalla pandemia del Covid-19, che Anselmo ha saputo affrontare brillantemente, continuando a reclutare nuovi arbitri e a ricompattare tutte le componenti sezionali.

Le parole di Scaramuzzino

“Sono felice per il risultato ottenuto – ha dichiarato Anselmo Scaramuzzino a margine dell’elezione – che mi porta fin da subito ad una maggiore responsabilità nei confronti di tutti gli associati. Ringrazio tutti quanti sì per il voto espresso nei miei confronti, ma soprattutto perché oggi, nonostante fosse un giorno feriale, hanno partecipato alle operazioni di voto con grande affluenza e soprattutto gioia. Si è rinnovato un momento di aggregazione importante per la nostra associazione che nel 2020 era purtroppo venuto meno”.

Ora al neoeletto Presidente spettano altri 4 anni di importanti sfide duranti i quali dovrà confermare le sue qualità, continuando su un operato di profonda responsabilità che fino ad ora ha portato ottimi risultati. All’Assemblea elettiva è stato presente, in qualità di Componente per il Comitato Regionale, l’associato Francesco Di Bellonia, che ha certificato la validità della stessa. L’Ufficio di Presidenza invece è stata composto da Domenico Pelle (Presidente), Rosario Scarfone (Vicepresidente), Alessandro Femia (Segretario), Anna Quaranta e Gabriele Romano (Scrutatori).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.