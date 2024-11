Akademia Messina, sarà big-match al PalaRescifina: arriva la corazzata Macerata

StrettoWeb

Si prepara il PalaRescifina ad ospitare il big-match del quinto turno di andata di Regular Season del campionato femminile di pallavolo di serie A2. Sul taraflex del primo impianto cittadino – domenica 3 novembre alle ore 17 – attesa per la sfida tra Akademia Sant’Anna e Cbf Balducci Hr Macerata. Le SuperGirls di coach Fabio Bonafede sono reduce dallo splendido successo di Santa Croce sull’Arno (Pi) con la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa (1-3). In classifica, occupano la seconda posizione con 11 punti alle spalle della capolista San Giovanni in Marignano a quota 12.

Scivolone interno, invece, per le marchigiane di coach Valerio Lionetti che, dopo aver dominato le prime tre giornate unitamente alle romagnole, la scorsa settimana hanno ceduto l’intera posta in palio, proprio alle Zie di coach Massimo Bellano. Macerata, ora, al terzo posto in classifica con 9 punti, in compagnia della Valsabbina Millenium Brescia.

Si prospetta, dunque, un confronto agonistico di alto livello ed intense emozioni per coloro che saranno presenti sugli spalti. La società messinese, per l’occasione, ha fissato prezzi speciali per assistere al match: 8 euro in tribuna, 5 euro in curva. Prevista grande affluenza di pubblico.

L’avversario

Le avversarie della Cbf Balducci Hr Macerata, vista la partenza di coach Bertini verso Bergamo con il ruolo di ds, hanno scelto di riporre la propria fiducia come head coach su Valerio Lionetti, un passato con i colori dell’Imoco Conegliano in A1, quale secondo di Daniele Santarelli, e il legittimo desiderio di ripartire con un organico tutto suo con il quale potersi prendersi soddisfazioni in prima persona. Torna in Sicilia dopo l’esperienza in B1 ad Agrigento della stagione 2013-2014.

Confermato il blocco di atlete che, nella scorsa stagione, ha trascinato Macerata alle Semifinali Play-Off promozione con la Futura Giovani Busto Arsizio: la palleggiatrice Asia Bonelli, i liberi Giulia Bresciani e Aurora Morandini, le centrali Alessia Mazzon e Federica Busolini e la schiacciatrice Alessia Fiesoli (quarta stagione con la casacca delle arancio-nere).

A rinforzare l’organico, ingaggiate la palleggiatrice Federica Braida dalle Black Angels Perugia Volley (lo scorso anno in A2); l’opposto Clara Decortes dalla Bam Mondovì (A2), top spiker della scorsa stagione di A2; le centrali Sara Caruso dall’Unione Volley Montecchio Maggiore (A2), siciliana di Caltanissetta, e Lea Andrea Orlandi dall’Imoco Volley San Donà (B1); le schiacciatrici Daniela Bulaich dall’Albese Volley Como (A2), Camilla Sanguigni dall’Arzano Volley (B1), e l’ex Valeria Battista, lo scorso anno protagonista proprio qui a Messina.

Attualmente, migliore realizzatrice stagionale della prossime avversarie di Akademia, l’opposto Clara Decortes con 54 punti (45 in attacco con una percentuale del 33,8), seguita dalle centrali Alessia Mazzon a quota 43 (32 in attacco con il 51,6 %, 8 muri e 3 ace) e Sara Caruso a 42 (26 in attacco con il 61,9 %, 13 muri e 3 ace).

Nelle speciali classifiche di categoria, in classifica Top Spiker, 1° posto per Bintu Diop (Akademia Sant’Anna) con 95 punti, mentre non figura nessun atleta di Macerata tra le prime venti posizioni. 5° posto, invece, per Sara Caruso (Cbf Balducci Hr Macerata) tra le Top Blockers con 13 muri, Rossella Olivotto (Akademia Sant’Anna) al 12° con 11, Bintu Diop (Akademia Sant’Anna) al 17° con 9, Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata) al 20° con 8. Tra le Top Acers, spiccano il 3° posto di Bintu Diop (Akademia Sant’Anna) con 10 e il 6° di Clara Decortes (Cbf Balducci Hr Macerata) con 8. Per quanto riguarda le Top Receivers, 14° posto per Giorgia Caforio (Akademia Sant’Anna) con il 38,82 % di perfette, il 16° di Giulia Bresciani (Cbf Balducci Hr Macerata) con il 36 %. Nelle classifiche a squadre, 2° posto per Akademia Sant’Anna in quella dei punti realizzati (296), 3° in quella dei blocks (42).

I precedenti

Tre i precedenti tra le due squadre e tutti nel passato campionato: due successi per Messina (uno nei quarti di coppa, l’altro nel match di andata di Pool Promozione al PalaRescifina), uno per Macerata (ritorno di Pool Promozione al Palasport Fontescodella). Ex della gara, Valeria Battista, lo scorso anno con la casacche delle SuperGirls ed in cui lasciò il segno trascinando Messina alle semifinali Play-Off promozione.

Le parole del libero Giorgia Caforio

A presentare la sfida di domenica, il libero Giorgia Caforio: “Domenica affronteremo una squadra di cui conosciamo il valore. Sarà una gara importante come tutte le altre, una sfida che ci permetterà di misurare a che punto siamo. Dovremo fare ciò che abbiamo preparato in settimana e che noi dovremo fare come squadra: imporre gioco e consapevolezze. Poi, ci vorrà tanta pazienza e sarà una gara da gestire in maniera lucida. Dobbiamo aspettarci una partita combattuta; sarà sicuramente molto intensa. Arriveranno al PalaRescifina dopo una sconfitta e vorranno rifarsi; sanno che la loro attenzione dovrà essere massima”. Troveranno una grandissima Akademia e un meraviglioso pubblico: “Sarà una bella sfida e mi aspetto che, anche da parte della gente, ci sia molto entusiasmo”.

Gli altri incontri

Questi gli altri incontri in programma nel tabellone del Girone A – quinta giornata di andata: San Giovanni in M.no vs Mondovì, Brescia vs Imola, Lecco vs Casalmaggiore, Costa Volpino vs Castelfranco Pisa

Classifica: San Giovanni in M.no 12, Akademia Sant’Anna 11, Macerata e Brescia 9, Imola e Lecco 6, Casalmaggiore 4, Castelfranco Pisa 2, Costa Volpino 1, Mondovì 0

Al match di domenica 3 novembre, diretto dalla coppia arbitrale composta da Christian Palumbo e Danilo De Sensi, con il supporto al video-check di Claudio Spartà, si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (clicca qui per acquistare il biglietto), nei punti vendita Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 15.30 di domenica.

Il match sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv al seguente link: Akademia Sant’Anna vs Cbf Balducci Hr Macerata.

