Accademia di Reggio Calabria, Cerzoso: “Sacchetti ha saputo creare collaborazione e serenità”

StrettoWeb

Il Presidente dell’Accademia di Reggio Calabria, Dottoressa Maria Cerzoso, si congratula con il Professore Pietro Sacchetti per la sua riconferma a Direttore dell’Istituzione reggina. “La rinnovata elezione a Direttore del Professore Sacchetti è segno che il lavoro da lui fin qui svolto, nel dare nuovo impulso con grande entusiasmo e volontà innovativa alle attività artistiche dell’Accademia e nell’aprirla sempre più al territorio creando nuove collaborazioni e opportunità di crescita per docenti e studenti, è stato premiante. Così come, sicuramente, avrà inciso nella scelta della larghissima maggioranza di docenti che lo ha sostenuto il clima di serenità e di collaborazione che il Direttore Sacchetti ha saputo creare all’interno dell’istituzione, riuscendo a mantenere il giusto equilibrio tra le istanze di tutti e la costante attenzione rivolta alla crescita dell’Accademia”, rimarca Cerzoso.

“Come Presidente vivo e percepisco questa serenità, resa possibile anche dal grande lavoro che viene quotidianamente svolto dagli uffici amministrativi e dai collaboratori tutti, e sono lieta di poter condividere ancora parte di questo percorso. Formulo pertanto al Direttore Sacchetti, i miei più sentiti auguri di una ancora migliore prosecuzione del suo lavoro”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.