A Reggio Calabria la presentazione del volume “Terzo Regno parole come pietre e luci scrittori calabresi”

StrettoWeb

L’Associazione Italia Nostra sezione di Reggio Calabria, nell’ambito delle proprie attività finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale territoriale ha promosso la presentazione del volume “Terzo Regno parole come pietre e luci scrittori calabresi”. Il volume dedica a scrittori di fama nazionale ed internazionale quali Corrado Alvaro, Mario La Cava, Saverio Montalto, Francesco Perri e Saverio Strati, bellissime pagine sul loro percorso letterario e sulle loro opere riservando uno spazio ai loro luoghi di nascita inserendo intensi scatti fotografici in bianco e nero a cura del noto fotografo Pino Bertelli e brevi aforismi descrittivi del territorio anche in relazione ai periodi storici in cui vissero i quattro scrittori e soprattutto della forza dell’uomo calabrese.

La pubblicazione – parte della Collana editoriale dedicata a personaggi illustri calabresi a cura dell’editore Francesco Mazza – offre una occasione di conoscenza e valorizzazione di un territorio affascinante quale l’area della Locride, un comprensorio territoriale ricco di storia, di interessanti tradizioni etno-antropologiche ed etnoarcheologiche

caratterizzato da paesaggi diversificati dove ancora oggi, si continuano

ad individuare testimonianze significative di insediamenti umani dall’età preistorica.

La presentazione che si terrà giorno 13 novembre alle h.17 nell’Aula Magna “Ludovico Quaroni” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, sarà a cura di Aldo Maria Morace e Giusy Staropoli Calafati autori dei contributi su Corrado Alvaro e Saverio Strati di cui, peraltro, ricorre il centenario della morte. L’associazione Italia Nostra tiene a ringraziare gli Enti che hanno concesso il patrocinio morale – Consiglio regionale della Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria nonché la Fondazione Corrado Alvaro, l’Associazione Culturale Francesco Perri, il Caffè Letterario “M. La Cava” che operano sul territorio affinchè “si mantenga viva” l’attenzione anche e

soprattutto dei giovani, su scrittori che hanno dato voce ad un territorio forse, ancora poco conosciuto.

Un ringraziamento ai Comuni di Ardore, Bovalino, Careri, San Luca, Sant’Agata del Bianco che hanno aderito anche con la loro presenza alla volontà della Associazione di sottolineare ancora una volta, con la presentazione del 13 novembre a Reggio Calabria – oggi Città Metropolitana – l’importanza di valorizzare questa fascia del

territorio ionico meridionale della Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.