A Reggio Calabria la presentazione del libro di Michele Carilli “Come Foglie d’Acanto”

StrettoWeb

La Chiesa Santa Maria della Neve di Riparo Cannavò (Reggio Calabria) ospiterà un’importante giornata di spiritualità, cultura e riflessione, con due eventi speciali in programma per sabato 23 novembre 2024. La giornata inizierà alle ore 18:00 con la Santa Messa per la Pace nel Mondo, presieduta da Don Giovanni Gattuso, parroco delle parrocchie di Prumo-Riparo-Cannavò. Questo momento di preghiera collettiva, aperto a tutta la comunità, sarà un’occasione di riflessione sulla pace e sulla solidarietà tra i popoli, un invito a sperare in un futuro migliore, lontano dalla violenza e dalle guerre.

Alle ore 19:00, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve, seguirà la presentazione del libro “Come Foglie d’Acanto” di Michele Carilli, noto attore, regista e autore, originario di Cinquefrondi e attualmente residente a Reggio Calabria. Michele Carilli è un artista che ha saputo unire la passione per la storia e la cultura con il teatro, dando vita a spettacoli di grande impatto come “1861 – La brutale verità” e “Decimo – Come foglie d’acanto”, opere che esplorano temi profondi come l’Unità d’Italia e il brigantaggio.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Don Giovanni Gattuso, che accoglierà i partecipanti e darà il via a questa giornata di riflessione e spiritualità, e di Filippo Quartuccio, consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria con delega alla cultura, che sottolineerà l’importanza della cultura come strumento di dialogo, confronto, speranza e crescita per la comunità. “Le occasioni di confronto con la comunità, specie se di carattere culturale, – sostiene il consigliere metropolitano – rappresentano un elemento di ricchezza da valorizzare e custodire gelosamente. Ma, soprattutto, da promuovere con qualsiasi strumento possibile in quanto rappresentano un aspetto fondamentale della democrazia.”

Carilli, con una carriera ricca di riconoscimenti e premi, ha dedicato la sua arte a temi storici e sociali, portando sul palcoscenico personaggi e vicende che fanno riflettere sulla nostra identità e sulle sfide della nostra storia. Il suo libro, “Come Foglie d’Acanto”, nasce da un’intensa esperienza emotiva vissuta durante la stesura delle sue opere teatrali, unendo poesia e narrazione per raccontare storie di vita e speranza. Tra le poesie più significative della raccolta, spicca “Angelina”, che racconta la vicenda di una bambina di nove anni, vittima delle repressioni postunitarie, e che gli è valsa il Premio Mondiale di Poesia Nosside nel 2014.

A rendere ancora più emozionante la serata, sarà la recita di brani tratti dalle opere teatrali di Carilli, a cura dell’attore Gabriele Profazio, che darà voce alle parole toccanti e ricche di significato dell’autore, creando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva che saprà emozionare il pubblico.

Le parole di don Gattuso

“La pace non è solo l’assenza di conflitto – afferma il parroco don Gattuso – ma una condizione di armonia profonda che nasce dal cuore dell’uomo. È un dono che Dio ci offre, ma che richiede impegno e umiltà da parte nostra. La vera pace nasce dal perdono, dalla riconciliazione e dalla capacità di guardare l’altro con occhi di comprensione e amore. Come cristiani, siamo chiamati a essere costruttori di pace, testimoni di giustizia e di misericordia, pronti a spezzare il ciclo di violenza con la forza del dialogo e del rispetto reciproco. La pace è il frutto di un cuore che, avendo incontrato la grazia di Dio, si apre all’altro e alla sua dignità. In un mondo ferito dalla divisione, siamo chiamati a essere seme di speranza, a coltivare la pace nelle nostre case, nelle nostre comunità e nel nostro mondo”. Don Gattuso ci invita a diventare “costruttori di pace”, un compito che non è solo nelle grandi azioni, ma nelle piccole scelte quotidiane che fanno la differenza nella vita di ognuno di noi.

Dettagli dell’evento:

Santa Messa per la Pace nel Mondo , presieduta da Don Giovanni Gattuso:

Sabato 23 novembre 2024 , ore 18:00 , Chiesa Santa Maria della Neve, Riparo Cannavò, Reggio Calabria a seguire ore 19.00

, presieduta da Don Giovanni Gattuso: , ore , Chiesa Santa Maria della Neve, Riparo Cannavò, Reggio Calabria Presentazione del libro “Come Foglie d’Acanto” di Michele Carilli, con la recita di brani a cura di Gabriele Profazio presso Auditorium Santa Maria della Neve.

L’evento si propone come un’occasione unica di incontro e riflessione, per vivere insieme una giornata di spiritualità, cultura e arte. La comunità e tutti gli appassionati di letteratura, storia e spiritualità sono invitati a partecipare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.