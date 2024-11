A Cosenza tre giornate dedicate a due grandi poeti calabresi

StrettoWeb

Tre giornate dedicate a due grandi poeti calabresi: Lorenzo Calogero e Franco Dionesalvi. Gli eventi, fortemente voluti dalla direttrice artistica della Casa delle culture di Cosenza Vera Segreti, prenderanno il via lunedì 25 novembre con la Festa della poesia Lorenzo Calogero a cura di Lyriks, in collaborazione con Teatro in note con i Comuni di Melicuccà e quello di Cosenza.

Si parte alle 9.30 in Sala Gullo dove ci saranno i saluti di benvenuto di Vera Segreti e dei sindaci di Melicuccà, Vincenzo Oliverio, e Cosenza, Franz Caruso e a cui seguirà l’incontro, alla presenza di Vera Segreti, Nino Cannatà e Gaetano Marchese, con gli studenti della scuola secondaria di primo grado “G. Capua” di Melicuccà con gli ospiti del progetto Sai del Comune reggino e con gli studenti del liceo scientifico “E. Fermi – Polo tecnico Brutium”. A chiusura della prima parte della giornata ci sarà la videoproiezione di Roberto Herlitzka che legge Lorenzo Calogero.

Nel pomeriggio, dalle 16.30 nella Sala espositiva interattiva, verrà inaugurata la mostra fotografica “Sguardi e memorie sulla Melicuccà di Lorenzo Calogero” realizzata con l’archivio storico di Antonio Scotto. Nella stessa location ci sarà la videoistallazione “Sogno più non ricordo – Omaggio a Lorenzo Calogero” con il concept di Dehors/Audela.

Alle 17.30 si torna in Sala Gullo per il reading poetico “La tua voce risplende alla luna – Omaggio a Lorenzo Calogero” con letture di Franco Araniti, Ada Celico, Anna Petrungaro, Mario Saccomanno, Assunta Morrone, Dora Ricca, Antonietta Gagliardi, Maria Carla Maiolo, Enzo Ferraro, Maria Francesca Lucanto, Marialuigia Campolongo ed Ettore Marino. Seguirà “Erano rose d’inverno” con Elisa Longo e, alla chitarra, Giorgio Caporale.

La giornata di martedì 26 novembre si apre alle 17 in Sala Gullo dove interverranno la direttrice della Casa delle culture Vera Segreti, il sindaco di Melicuccà Vincenzo Oliverio e il primo cittadino di Cosenza Franz Caruso prima della presentazione dell’antologia di Lorenzo Calogero “Un’orchidea ora splende nella mano – Poesie scelte 1932-1940”, edito da Edizioni Lyriks, 2024. Dialogheranno Andrea Amoroso, Nino Cannatà, Gaetano Marchese ed è prevista la partecipazione di Giancarlo Cauteruccio. Le letture saranno ad opera di Renata Antonante e del Nucleo Kubla Khan. Segue la lettura performativa “Un poeta da ricordare” con Paola Bonadies con le musiche di Daniele Moraca. Alle 19 tutti in Sala ristoro per l’aperitivo poetico “Una festa appariva già dentro una stella”.

Giovedì 28 novembre, a partire dalle 9.30, omaggio al poeta che la Casa delle culture ha voluto: Franco Dionesalvi. Proprio a lui verrà intitolata una sala della struttura alla presenza della famiglia, delle autorità e degli studenti dei licei scientifici “E. Fermi – Polo tecnico Brutium” e “G.B. Scorza” di Cosenza e dell’Istituto di istruzione superiore statale “Valentini-Majorana” di Castrolibero. Letture di Ernesto Orrico.

“La poesia è da sempre al centro delle arti esplorate da Teatro in note in 30 anni di attività – dice il direttore della Casa delle culture Vera Segreti che della cooperativa è presidente – Non potevamo non riportarla anche fra le stanze del centro storico di Cosenza. Celebriamo, con convegni e incontri, la figura di Lorenzo Calogero e quella di Franco Dionesalvi che, negli anni in cui fu assessore comunale alla Cultura di Giacomo Mancini, diede grande impulso alla Casa delle culture senza dimenticare la sua produzione poetica”.

