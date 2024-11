ConciliaWeb Day: la Calabria celebra l’innovazione digitale e la tutela dei cittadini

StrettoWeb

Il prossimo 2 dicembre 2024, alle ore 15:00, si terrà a Reggio Calabria nella sede del Consiglio Regionale il ConciliaWeb Day, un evento istituzionale di grande rilievo promosso dal Corecom Calabria, presieduto dall’Avv. Fulvio Scarpino, con il Vicepresidente Mario Mazza e il Segretario Pasquale Petrolo, sotto la guida amministrativa del Direttore Maurizio Priolo.

Patrocinata dall’AGCOM e dalla Presidenza del Consiglio Regionale, questa giornata vuole non solo celebrare la tecnologia al servizio dei cittadini, ma anche rendere omaggio alla memoria del Dott. Rosario Carnevale, personalità distintasi per il suo impegno nella comunicazione e nella promozione dei valori di equità e trasparenza.

Il Concilia Web è una piattaforma digitale gratuita, ideata per semplificare la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche. Si tratta di un sistema che, grazie all’impegno congiunto di AGCOM e dei Corecom regionali, ha permesso di riconoscere ogni anno indennizzi e rimborsi per diverse decine di migliaia di euro ai cittadini, eliminando le barriere di accesso alla giustizia nel settore delle telecomunicazioni. Problemi legati a disservizi di telefonia, Internet, Pay-TV o addebiti ingiustificati trovano nel Concilia Web una soluzione efficace, rapida e gratuita, evitando costi e lunghi procedimenti legali.

Istituito nel 2023 proprio dal Corecom Calabria, il ConciliaWeb Day si propone come momento di riflessione e di approfondimento. L’evento vedrà la partecipazione di esponenti dell’AGCOM, dei presidenti dei Corecom di tutta Italia, oltre che di esperti del settore. Un valore aggiunto sarà rappresentato dal riconoscimento di tre crediti formativi per avvocati e commercialisti che parteciperanno alla manifestazione, sottolineando l’importanza di questo appuntamento anche dal punto di vista professionale e culturale.

L’Avv. Fulvio Scarpino, Presidente del Corecom Calabria, ha dichiarato: “il Concilia Web non è solo uno strumento tecnologico: è un’idea di giustizia moderna e accessibile, capace di mettere il cittadino al centro del sistema. La Calabria ha creduto e continua a credere nel potenziale di questa piattaforma, dimostrando come l’innovazione possa essere al servizio di tutti, senza discriminazioni e senza costi”.

Il processo è semplice: in caso di controversie con un operatore, l’utente può attivare gratuitamente la piattaforma Concilia Web accedendo al link: AGCOM – ConciliaWeb – Entra La conciliazione rappresenta un passaggio obbligatorio per legge prima di rivolgersi alla giustizia ordinaria, ma grazie al Concilia Web molti contenziosi si risolvono rapidamente, garantendo tempi certi e trasparenza.

La struttura organizzativa del Corecom Calabria, ha giocato un ruolo cruciale nell’istituzione di questo evento, evidenziando come la regione sappia essere pioniera nell’adozione di soluzioni digitali per la tutela dei diritti dei cittadini. La memoria del Dott. Rosario Carnevale, a cui è dedicato questo evento, sottolinea il legame tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, unendo in un unico sforzo il rispetto per i valori umani e la spinta verso il progresso.

Con questo evento, il Corecom Calabria riafferma il suo ruolo di eccellenza a livello nazionale, ponendosi come modello di trasparenza, efficienza e modernità, in una Calabria che guarda al futuro con orgoglio e determinazione.

