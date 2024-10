Wrestling: il messinese El Nazareno (Nazario Carbone) torna sui ring internazionali

StrettoWeb

Il wrestler messinese El Nazareno (Nazario Carbone), veterano del wrestling italiano e presidente della New Real Italian Wrestling, scuola di wrestling a Messina che ha prodotto talenti che ora calcano i palcoscenici italiani ed esteri (come il campione RIW G KING), sarà presente allo show targato NWE la Palapartenope di Napoli. Quando? Sabato 12 ottobre, in un match Hardcore per affrontare la leggenda del wrestling mondiale visto in AAA e WCW Vampiro e il re del ring, King Danza.

El Nazareno, attuale campione Hardrcore RIW, torna a calcare il ring su un palcoscenico internazionale con star mondiali come Nick Nemeth, Alberto Del Rio, Shelton Benjamin, Jack Hager, Ultimo Dragon e molti altri.

