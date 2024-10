Il WeddingExpo 2024 incanta e registra più di 10 mila presenze in un giorno a Rizziconi

StrettoWeb

Un successo oltre ogni più rosea aspettativa l’inaugurazione della 14esima edizione del WeddingExpo 2024 al centro commerciale Porto degli ulivi a Rizziconi. Il formale taglio del nastro ha dato il via a questa straordinaria kermesse interamente dedicata al mondo degli eventi, che coinvolge sposi, famiglie e giovani quasi 18enni alla ricerca di idee di classe per festeggiare i momenti più importanti della propria vita.

5 mila metri quadrati di esposizione gremiti per una expo che, solo nel weekend, ha registrato grande partecipazione da tutta la Città Metropolitana di Reggio Calabria con un focus nella giornata di domenica con oltre 10 mila presenze. Casa, viaggi, abiti, musica, fiori e poi workshop e sfilate, concorsi a premi, racchiusi in una atmosfera da sogno.

Grande la soddisfazione del direttore generale Antonio Rositano, del direttore commerciale Giuseppe Cervasio, e del direttore artistico Natalia Spanò che ha organizzato l’evento nei minimi dettagli. Un vero e proprio spettacolo la sfilata dello stilista Stefano Brandaleone che si è trasformata in uno show grazie all’entusiasmo dei presenti e al coinvolgimento dello stesso artista. “Un matrimonio perfetto” il tema del salotto di Cira Lombardo, ricco di contenuti interessanti che hanno offerto uno spaccato completo, a 360 gradi, su tutto ciò che riguarda il mondo degli eventi. Fondamentale la partecipazione di Dario Caminiti che ha svelato i segreti del make-up sposa, di Ilaria Epifanio flower designer, che ha anche curato l’allestimento floreale della mostra con delle composizioni di grande impatto, e di Miriam De Angelis creativa hair stylist. “Crea un gioiello per il tuo evento” ha coinvolto non soltanto le spose ma anche tante mamme che hanno seguito con interesse le indicazioni dell’esperta Ilaria Speranza, sui gioielli e sui colori da scegliere per il matrimonio.

Il workshop “Armocromia – scopri i tuoi colori di bellezza”, con Rosamaria Tarzia che ha fornito consulenze personalizzate svelando i segreti dell’abbinamento dei colori per la valorizzazione della propria immagine. Ora si apre una settimana fitta di eventi esclusivi, concorsi e attività gratuite che animerà ancora il territorio con tante iniziative uniche e originali in un contesto in cui ogni dettaglio è studiato per sorprendere e affascinare.

