Volley, OmiFer Palmi per rialzarsi contro Macerata. Gitto: “abbiamo bisogno del nostro pubblico”

StrettoWeb

Parola d’ordine: rialzarsi. E’ tempo di tornare in campo per la OmiFer Palmi la medicina migliore dopo un inizio di campionato non certo positivo. Le tre sconfitte consecutive in altrettante gare di campionato hanno sicuramente lasciato il segno ma per capitano Carmelo Gitto e compagni è arrivato il momento di tornare a combattere: “sappiamo il momento che stiamo attraversando e abbiamo la consapevolezza che dobbiamo affrontare partite difficili non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello mentale. Sappiamo che non ci stiamo esprimendo al nostro livello e dobbiamo uscirne il primo possibile”.

Servirà unità e il sostegno del caloroso pubblico di Palmi: “per farlo, abbiamo bisogno di tutti, in particolare del nostro pubblico, perché abbiamo bisogno del loro sostegno. Cercheremo di dimostrare e di dare loro quello che meritano. Stiamo lavorando e parlando tanto tra di noi perché siamo consapevoli delle potenzialità della nostra squadra. Conosciamo il nostro valore e il nostro livello di gioco, anche per questo daremo tutto per dimostrarlo. Abbiamo bisogno oggi più che mai dell’apporto del nostro pubblico per uscire tutti assieme da questo periodo difficile. Serve pazienza e dimostreremo loro quello che meritano in ogni partita” conclude il centrale della OmiFer Palmi.

Al PalaSurace di Palmi, con orario anticipato alle ore 16, arriva la Banca Macerata Fisiomed reduce dalla vittoria esaltante al tie break contro Aci Castello in una gara dalle mille emozioni. A conferma delle difficoltà che la sfida di domenica porta con sé. Palmi, dal canto suo, dovrà azzerare tutto quello che in questo avvio di stagione non è andato bene per rialzare la testa e conquistare punti importanti per smuovere la classifica.

Ad arbitrare l’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di serie A2 Credem Banca gli arbitri Pierpaolo di Bari e Giorgia Spinnicchia. Cinque i precedenti tra le due compagini con Macerata avanti per 3 vittorie a 2 sulla OmiFer Palmi. Ex della gara è Sebastiano Marsili, che nella stagione 2022/23 ha vestito i colori della OmiFer Palmi.

A caccia di record

In carriera Regular Season:

Francesco Guastamacchia – 3 muri vincenti ai 100

In carriera tutte le competizioni:

Cristian Iovieno – 23 punti ai 100

Francesco Corrado – 27 punti ai 2000, 21 attacchi vincenti ai 1700, 5 battute vincenti ai 100, 1 muri vincenti ai 200

Peppino Carbone – 29 attacchi vincenti ai 400

Carmelo Gitto – 3 battute vincenti ai 100

Lorenzo Sala – 8 punti ai 300

Gianluca Concolino – 9 punti ai 100

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.