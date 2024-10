Volley, la OmiFer Palmi a Cantù a caccia della prima vittoria in trasferta

StrettoWeb

Torna in campo la OmiFer Palmi rinfrancata dalla vittoria casalinga contro Banca Macerata al tiebreak. I primi punti della stagione hanno sicuramente donato nuova linfa alla squadra di coach Andrea Radici, che arriva a questo turno infrasettimanale contro Cantù con la voglia di dare continuità ai risultati positivi e di andare all’inseguimento della prima vittoria fuori casa.

Le parole di Mariani

“La nostra vittoria ha sicuramente alzato il morale del gruppo. La gara contro Macerata ha significato molto per noi. C’è sicuramente maggiore ottimismo tra noi giocatori e nello staff tecnico. Per la squadra questo può e deve essere un nuovo inizio perché possiamo guardare avanti con maggiore positività” l’analisi del palleggiatore Gabriele Mariani alla vigilia del match.

Il numero 1 della OmiFer Palmi è stato tra i più positivi nella gara contro Macerata salendo in cattedra, in particolare, nel corso del tiebreak quando con una serie di ace consecutivi ha mandato in tilt la ricezione ospite spalancando la strada verso la vittoria. “Ci attendono adesso degli impegni difficili a partire da quello di giovedì contro Cantù e poi quello in casa contro Ravenna. Guardiamo però ad una gara alla volta. Cercheremo di portare a casa punti importanti per la nostra classifica sapendo che andremo a giocare in una cornice di pubblico tosta come quella del palazzetto di Cantù”.

Info sulla sfida

La sfida tra la Campi Reali Cantù e la OmiFer Palmi è in programma alle ore 19 del 31 ottobre, gara valevole per la quinta giornata del campionato di serie A2 Credem Banca. Ad arbitrare il match il primo arbitro Giovanni Antonio Marigliano e il secondo arbitro Antonio Mazzarà.

Gara inedita tra le due squadre con i padroni di casa che vengono dalla sconfitta in terra sicula contro Aci Castello e con un bottino di 3 punti sin qui conquistati, uno in più della OmiFer. Due gli ex in campo: Elio Giuseppe Cormio a Palmi nel 2020/21 e Francesco Cottarelli a Palmi nella stagione 2023/24.

A caccia di record

In carriera Regular Season:

Francesco Guastamacchia – 2 muri vincenti ai 100

In carriera tutte le competizioni:

Lorenzo Sperotto – 1 alle 200 partite giocate

Francesco Corrado – 11 punti ai 2000, 8 attacchi vincenti ai 1700, 5 battute vincenti ai 100

Cristian Iovieno – 23 punti ai 100

Peppino Carbone – 29 attacchi vincenti ai 400

Carmelo Gitto – 3 battute vincenti ai 100

Klistan Lawrence – 30 punti ai 500

Felipe Benavidez – 36 punti ai 300

Gianluca Concolino – 9 punti ai 100

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.