Volley femminile, Nino Romano ok al tie-break contro Messina

Nella prima giornata del campionato di serie C, in un PalaCiantro stracolmo e rumorosissimo, Nino Romano e Messina Volley hanno dato vita ad una partita non bellissima dal punto di vista tecnico ma sicuramente emozionante, culminata, dopo oltre 2 ore di battaglia, al tie break conquistato dalla squadra di coach Maccotta che è così riuscita a portarsi a casa i primi 2 punti della stagione.

Le due compagini hanno alternato momenti di grande pallavolo a momenti di buio totale, condizionate, con ogni probabilità, da un inizio di stagione che ancora le vede alle prese con meccanismi in fase di rodaggio.

Nel primo set parte forte la squadra mamertina che, grazie ad una Bertè in palla, si porta avanti di 6 lunghezze ma le ragazze di Mr. Trimarchi riescono a riorganizzarsi e a recuperare lo svantaggio ma, in un confusionario finale di parziale, commettono 3 errori da matita blu e consegnano il set alle padrone di casa (25-21). Secondo e terzo parziale sono il compendio di quello che non va fatto in una partita di pallavolo: prima è la Romano che non ritorna in partita dopo il cambio campo e lascia vita facile al Messina Volley che conquista il set mentre, nel successivo, è il Messina Volley a rimanere in panchina ed a consegnare le armi alle avversarie.

Nel 4 parziale, la Romano, riparte come aveva finito il precedente, ossia con Bertè e Maccotta in stato di grazia che macinano punti ad ogni attacco. Questa superiorità dura circa metà set, fino a quando mr. Trimarchi riorganizza la sua squadra in difesa e recupera punto su punto lo svantaggio ed ad arrivare al 23 pari; ma è la Romano a poter sfruttare la prima matchball della partita quando, sul 24-23, ha avuto la grande occasione di chiudere set ed incontro e portarsi a casa i 3 punti: su una freeball, un’incomprensione nel primo tocco tra Fleres e Puglisi regala il pareggio alle ospiti che, approfittando della delusione che si respirava nella metà campo mamertina, chiude il parziale 24-26

Nel quinto ci si aspetta un Messina che aggredisce le avversarie per approfittare dello sconforto presente tra le file milazzesi ma invece la Romano si risveglia dal torpore che aveva caratterizzato il finale del set precedente e riesce a mettere alle corde le peloritane che, malgrado il guizzo di orgoglio al tramonto del tie brek quando dal 13-9 recuperano fino al 13-12, commettono 2 errori e consegnano set e partita alle rossoblù mamertine.

Il premio MVP del match va a Giulia Mondello del Messina Volley. Subito dopo la fine della partita la capitano della Nino Romano, Giorgia Cuzzocrea, commenta a caldo il risultato: “Nel primo set siamo entrate in campo con tanta grinta mentre nel secondo siamo andate in confusione ed abbiamo mollato l’attenzione. Siamo ad inizio campionato e l’emozione del debutto in campionato ha giocato qualche brutto scherzo”. Sul quarto set perso ad un passo dalla vittoria “C’è tanta amarezza perché la vittoria non è arrivata prima a causa di un nostro calo di attenzione”.

Francesco Trimarchi, allenatore del Messina Volley si sofferma sull’ambiente e sulla prestazione delle sue “Giocare qui è bello anche se sappiamo che non è facile. Sono contento che nei palloni importanti siamo rimasti a giocarcela anche se abbiamo avuto dei giri a vuoto un po’ troppo importanti ma nulla toglie che abbiamo fatto una gara intensa”. Sul premio MVP dato Giulia Mondello: “Sono contento per questo premio perché oggettivamente se lo merita, ha fatto una gran bella partita, tra l’altro arriva da un periodo non facilissimo per qualche problema fisico che sta provando a risolvere e questa prestazione le darà fiducia”.

Infine chiude il cerchio delle interviste post gara, il secondo allenatore della Nino Romano, Maurizio Foti “Ci aspettavamo una partita complicata vista l’ottima formazione che avevamo davanti e così è stato. Abbiamo lavorato tutta la settimana per andare a cercare di risolvere alcune lacune che sapevamo di avere ma, purtroppo, ci sono state delle situazioni dalle quali siamo usciti con difficoltà e questo ha portato ad un risultato che ci sorride ma che ha evidenziato delle carenze nella globalità del gioco espresso. È chiaro che c’è ancora tanto da lavorare su tanti aspetti che devono incastrarsi a dovere però è stata una buona partenza”.

Sulla reazione delle sue ragazze dopo la sconfitta nel 4 set: “Devo fare i complimenti alla squadra per la capacità mentale che ha avuto nel reagire a quel parziale perso dopo aver avuto a disposizione un matchball. Tutte si sono ricompattate ed hanno dimostrato davvero tanto carattere”.

Prossimo appuntamento domenica 3 novembre in trasferta ad Aci Catena contro la Golden Volley.

