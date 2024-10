Volley, Akademia Messina attende la capolista Brescia. Guzin: “sarà una gara equilibrata”

StrettoWeb

Cinque punti costruiti con sei set vinti, tre persi. Questo il bottino numerico di Akademia Sant’Anna nelle prime due gare di campionato, il bigliettino da visita con cui le SuperGirls di coach Bonafede ospiteranno, domenica 20 ottobre – ore 16, la Valsabbina Millenium Brescia. Prestazioni e dettagli raccontano certamente molto di più e dovranno bastare per farsi trovare pronte al match di cartello del girone B, di scena nel weekend al “PalaRescifina”.

Coach Bonafede, nella conferenza stampa post-gara con Imola di due settimane fa, era stato chiaro: Messina ha avuto poche opportunità per vivere una pre-season che consentisse confronti con pari livello e le prime cinque gare di campionato serviranno per riequilibrare questo gap, per poi finalmente brillare.

In realtà, i match con Imola e Costa Volpino hanno mostrato una squadra che già sa essere devastante in alcune fasi, reattiva in altre, complessivamente con un’identità solida. Ci sono pertugi su cui occorrerà lavorare e che, al momento, rappresentano quei punti di contatto tra la qualità indiscussa del proprio roster e le caratteristiche degli altri. E’ su questi punti, sicuramente strategici, che servirà blindarsi per spiccare il volo definitivamente.

L’avversario

Intanto, domenica arriva Brescia, club dal blasone consolidato negli anni di questa A2, con un organico totalmente ricostruito attorno alla regista Chiara Scacchetti, certezza assoluta nel ruolo, e a Matteo Solforati, tecnico con palmares e curriculum di tutto rispetto e dal quale ha deciso di ripartire il club lombardo, dopo l’interruzione prematura del rapporto con coach Alessandro Beltrami nella scorsa stagione.

Alle confermate Chiara Scacchetti e alla centrale Tiziana Veglia, si sono aggiunte la regista Silvia Romanin (Soverato – A2), le centrali Laura Franceschini (vicecampionessa italiana under 18 con Volleyrò), Viola Tonello (Futura Giovani Busto Arsizio A2) e Denise Meli (Tecnoteam Albese Volley Como – A2), il libero Serena Scognamillo (Cuneo Granda Volley – A1), gli opposti Lara Davidovic (Aachen – serie A tedesca) e Federica Stroppa (Hr Macerata – A2), le schiacciatrici Francesca Trevisan (Volley Offanengo – A2), Aurora Pistolesi (Volley Bergamo – A1), la camerunse Simone Bikatal (Cannes – serie A francese), subito out per un serio infortunio, e l’ultima arrivata, la giovanissima slovena Mija Siftar. Infine, dal campionato di serie B prelevato il libero Camilla Riccardi.

Nei primi due confronti stagionali, successi netti per le leonesse di coach Solforati. Regolate con due rotondi 3-0, prima Mondovì al PalaManera, poi Picco Lecco nell’esordio stagionale al PalaGeorge.

A livello prestazionale e nei numeri, in evidenza la centrale Denise Meli, 183 cm, con 25 punti (21 in attacco con il 63,6 %, 3 muri e 1 ace) e l’ultima arrivata, la posto 4 Mija Siftar, 189 cm, con 31 punti (28 in attacco con il 58,3 %, 3 muri). Al momento, proprio la Siftar risulta essere la migliore realizzatrice della formazione lombarda.

Iniziano a delinearsi anche le classifiche speciali di categoria. In quella delle Top Spikers brilla al primo posto l’opposto di Messina, Bintu Diop, con 48 punti; 9° posto per la menzionata Siftar. Nella classifica a squadre dei punti realizzati, in prima posizione ritroviamo Messina con 155 punti, 16 in più rispetto a Trentino Volley e Altafratte Padova in seconda.

Due i precedenti tra le squadre, nella passata annata ed entrambi terminati con successi di Messina: nel mese di novembre scorso, 0-3 nella gara del “PalaGeorge” e 3-2, ad inizio gennaio di quest’anno, al “PalaRescifina”. Due le ex della gara: Maria Chiara Norgini, a Brescia nelle stagioni 2017-18 e 2018-19, e Maria Adelaide Babatunde, nel 2023-24.

Le parole della centrale Bibiana Guzin

A presentare la sfida di domenica, la centrale Bibiana Guzin: “Domenica ci aspetta una partita molto intensa. Dovremo essere brave noi ad imporre il nostro gioco. Loro verranno qui con tanta voglia di vincere”. Avversaria che arriverà al PalaRescifina a punteggio pieno, avendo superato in modo netto sia Mondovì che Lecco. Quale l’aspetto o atleta che potrebbe rappresentare l’ago della bilancia: “Sarà una gara equilibrata e combattuta. Loro hanno dimostrato di essere una squadra molto competitiva. L’esito non dipenderà da una sola atleta ma dal collettivo che saprà esprimere il massimo”.

Gli altri incontri

Questi gli altri incontri in programma nel tabellone del Girone A – terza giornata di andata: Casalmaggiore vs Mondovì, Picco Lecco vs Macerata, San Giovanni in M.no vs Castelfranco Pisa, Costa Volpino vs Imola

Classifica: Macerata, San Giovanni in M.no e Brescia 6, Messina 5, Picco Lecco 3, Castelfranco Pisa 2, Costa Volpino e Casalmaggiore 1, Imola e Mondovì 0

Il match di domenica 20 ottobre, diretto dalla coppia arbitrale composta da Giorgia Spinnicchia e Sergio Pecoraro, con il supporto al video-check di Gabriele Galletti, sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv al seguente link: Akademia Sant’Anna – Valsabbina Millenium Brescia

