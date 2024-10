Virtus Messina sconfitta 2-1 dalla Nike 2022

StrettoWeb

Esordio amaro per mister Francesco Trimarchi sulla panchina della Virtus Messina: sull’ostico campo della Nike 2022 la rimaneggiata formazione giallorossa (solo 13 i calciatori disponibili per l’appuntamento odierno) non riesce ad invertire il trend negativo delle gare in trasferta.

La prima emozione dell’incontro coincide con la rete del vantaggio dei padroni di casa: protagonista il centrocampista Cannata, che lascia partire dai venticinque metri una botta tremenda che (complice una leggera deviazione) non lascia scampo ad un’inerme Imbesi. La Virtus Messina tenta di rispondere costruendo interessanti offensive: su tutte spicca quella capitata sui piedi di Nizzari, che da posizione molto ravvicinata non riesce a centrare lo specchio della porta. Le azioni più pericolose provengono dalla fascia occupata dall’ispirato Giovanni Napolitano, il quale si propone in molteplici occasioni nella fase di costruzione del gioco. Si va al riposo sul risultato di 1-0 per i biancoazzurri.

La rete del raddoppio arriva pochi minuti dopo il fischio d’inizio della seconda frazione di gioco: l’azione della Nike parte da una triangolazione, con Oliveri che serve Currò; il centrocampista locale è bravissimo a servire l’attaccante Dario Rigano, che a tu-per-tu con Imbesi non sbaglia, siglando la quarta rete del suo campionato. I peloritani si gettano in attacco alla ricerca disperata del goal che riaprirebbe i giochi, che arriva al settantacinquesimo proprio con Napolitano, il quale risolve un tamburello venutosi a creare nell’area di rigore biancoazzurra spingendo la palla in fondo al sacco. All’ottantesimo capitan Scarfì è costretto ad uscire per infortunio. Forcing finale della Virtus Messina: Nizzari approfitta di un’uscita imperfetta del portiere Siracusa e calcia a botta sicura, trovando la salvifica risposta del difensore Garufi, che respinge sulla linea e mette la firma sul definitivo 2-1.

Smaltita la delusione di questo pomeriggio, la Virtus Messina si preparerà in vista del prossimo impegno casalingo: al “Sorbello Stadium” arriverà il San Pier Niceto, in occasione della sesta giornata del Girone B del campionato di Seconda Categoria.

