Viola, la carica di Simonetti: “non vedo l’ora di giocare al PalaCalafiore e vincere per i tifosi”

Ilario Simonetti è carico. Il ragazzo di Stilo è atteso ad un’altra importantissima stagione. Dopo l’importantissima conferma ottenuta oggi è stato già decisivo nella gara vinta al PalaNapolitano, casa del Marigliano. Ecco le sue impressioni sull’ultima gara.

“Non è stata di certo una gara facile. Minuto dopo minuto, possesso dopo possesso siamo riusciti a portarla a casa. Sono due punti importantissimi. Fanno morale e classifica: era doveroso iniziare così il nostro campionato“, ha dichiarato.

Come sta la Viola?

“Stiamo bene. Eravamo consapevoli che, la nostra partita d’esordio poteva essere oggetto di alti e bassi. Sono d’accordo con quanto affermato dal nostro Coach Giulio Cadeo: si son viste cose estremamente positive e cose negative. Come gruppo stiamo migliorando: non è stata sicuramente la nostra migliore partita ma stiamo procedendo verso un percorso di sviluppo e crescita importante. Stiamo capendo cosa ognuno di noi necessita dai compagni e cosa i compagni hanno bisogno da noi“.

La prestazione di Ilario Simonetti

“Innanzitutto ringrazio Coach Cadeo per la fiducia. Il mio obiettivo, così come accaduto nella passata stagione è crescere e dare il massimo sul rettangolo di gioco, dal primo all’ultimo minuto. Voglio dare il mio contributo per fare vincere la nostra squadra, non penso ad altro“.

L’esordio casalingo di domenica

“Non nascondo che sto facendo il conto alla rovescia. Non vedo l’ora di poter giocare tra le mura amiche del PalaCalafiore. Mi è mancata tanto la domenica neroarancio, la domenica con i nostri tifosi. Spero che ogni giornata sia una festa“.

Il gruppo Viola

“Sta andando molto bene. Siamo un gruppo anche fuori dal campo, usciamo tutti insieme, anche se è passato davvero poco tempo. Vogliamo creare la giusta alchimia di gioco e questa è la strada giusta. Secondo me ci stiamo amalgamando benissimo“.

I risultati della prima giornata

“Sinceramente tanti risultati mi hanno sorpreso. Non conoscevo bene Angri ed adesso credo che tutti gli occhi del girone siano su di loro e sull’argentino Martinez. Credo che ogni squadra, come è accaduto con Marigliano, abbia una fame cestistica importante. Occorre fare grande attenzione“.

Barcellona, prossima avversaria della Viola

“Barcellona è una squadra fisica, molto fisica. L’abbiamo vista al Trofeo Sant’Ambrogio. Servirà la massima concentrazione. Vogliamo fortemente regalare il primo sorriso interno ai nostri meravigliosi tifosi“.

