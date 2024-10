I villaggi messinesi protagonisti alla Camera di Commercio fino al 13 ottobre

StrettoWeb

Nell’ambito dell’EXPO’ Arte Messina 2024, che si sta svolgendo in diverse location della città, sotto la direzione artistica di Gianfranco Pistorio e col patrocinio, fra gli altri, di Ordine degli Architetti, Fondazione e Ordine degli Ingegneri, i villaggi messinesi sono protagonisti all’interno della Camera di Commercio fino al 13 ottobre con due esposizioni: “Suggestioni dai/dei borghi” e “Borgo vivo 2024”.

La prima, a cura di Michele Palamara, è frutto di una ricerca sulle emergenze di interesse storico, architettonico e naturalistico dei casali del Comune di Messina, con percorsi, immagini e “render storicizzati” che intendono al contempo suggerire il passato ed emozionare col presente.

La seconda, “BORGO VIVO 2024”, intende mettere in luce quei casali del comune di Messina che, più degli altri, si sono espressi con una certa vitalità nell’ultimo periodo.

I casali partecipanti quest’anno a “BORGO VIVO 2024” sono:

PEZZOLO con il “Gruppo sentiero Bettaci” e la “Trinacria Theatre Company”

GIAMPILIERI SUPERIORE con l’associazione “Giampilieri 2.0”

CUMIA con la “Cooperativa di Comunità Valli Basiliane”

SAN FILIPPO SUPERIORE con il “Museo del grano”

CASTANEA con “Associazione Culturale Peloritana – Museo Etnoantropologico I Ferri du misteri”

SALICE con il gruppo “Curiamo Salice

Gli eventi fanno parte del progetto “Rete dei borghi” che intende mettere in rete i casali del comune di Messina al fine di riqualificarli, inserirli in un circuito turistico e rivitalizzarli. I nostri villaggi, soprattutto quelli sulle alture, sono ricchi di storia; nascono in epoca medievale e hanno vissuto secoli di intensa attività artistica. Piccoli centri, intensamente popolati per tutto il periodo delle incursioni barbaresche, ma che, dal ‘700 in poi, sono andati incontro a un lento spopolamento in favore delle marine, purtroppo, tutt’ora in atto.

Il progetto “Rete dei borghi” intende contrastare questo spopolamento e restituire vitalità a questi centri. Obbligo di chi ama le proprie radici e di chi lavora per la bellezza è quello di cercare soluzioni per portare a nuova vita questi centri. All’interno di un evento come EXPO ARTE 2024 Messina in cui la bellezza e l’arte sono protagonisti, non poteva mancare una particolare attenzione per i nostri storici casali.

Entrambe le esposizioni sono fruibili:

domenica 6 ottobre dalle 9,30 13,00 e dalle 17,00 alle 23,00

dal 7 al 10 ottobre dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00

venerdì 11 ottobre dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 23,00

sabato 12 ottobre dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 23,00

domenica 13 ottobre dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 23,00

