Villa San Giovanni, gran galà di apertura del 37° anno sociale del Kiwanis club

Il 27 ottobre, presso una nota struttura ristorativa, in uno incantevole scenario, di fronte allo Stretto di Messina, si è svolto il gran galà di apertura del 37° anno sociale del Kiwanis club di Villa San Giovanni. Dopo i saluti di rito e l’ascolto degli inni europeo e nazionale, il cerimoniere del club professoressa Amalia Piro ha comunicato alle autorità civili e kiwaniane presenti che durante la cerimonia avrebbe avuto luogo la commemorazione del fondatore del club villese, avvocato Giuseppe Aricò.

Il sindaco della città avvocato Caminiti, dopo i saluti istituzionali, ha rievocato la professionalità, l’umanità e l’elevato spessore culturale e morale dell’avvocato Aricò.

Gli interventi

Il presidente del club di Villa San Giovanni Trecroci Grazia Maria, confermata in carica per l’anno 2024, dopo aver ringraziato i soci per la fiducia accordatale, ha evidenziato il ruolo del kiwanis “quale spazio e tempo di reciprocità, accoglienza, ma anche luogo per la pianificazione di progetti funzionali al ben…essere della comunità, con particolare riferimento ai soggetti più fragili della società, primi fra tutti i bambini, ai quali il club ha dedicato un angolo speciale”. Ha quindi ricordato il socio fondatore, punto di riferimento importante, amico che sapeva ascoltare tutti e che ha testimoniato con l’esempio i valori della condivisione, dell’empatia, del “fare insieme”, promuovendo così quella sinergia d’intenti che ha consentito al club il raggiungimento di importanti obiettivi.

Il luogotenente eletto, avvocato Vincenzo Siclari, dopo aver esplicitato le finalità del kiwanis e il ruolo svolto dal club nel tessuto sociale della città ha ringraziato la dottoressa Ottanà Luisa, dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, per la disponibilità e l’accoglienza dimostrate nei confronti del club, ha quindi espresso la sua grande stima ed il suo affetto per il socio Giuseppe Aricò.

Commoventi le parole del comandante Santoro Giovanni e del presidente del LIONS, dottore Vincenzo Insardà, che hanno ricordato l’amico di gioventù ed hanno sottolineato la signorilità e la grande disponibilità.

Nell’intervento conclusivo il governatore Francesco Garaffa ha rievocato episodi condivisi con l’avvocato Giuseppe Aricò della vita kiwaniana, evidenziando l’eleganza dei modi e la modestia di un grande uomo e illustre professionista, ha quindi consegnato il riconoscimento internazionale della Legion Of Honor al figlio Francesco.

Tre nuovi soci

La cerimonia ha continuato con l’ingresso nel club di Villa San Giovanni di tre nuovi soci: Caterina Trecroci, Saverio Perduto e Francesco Surace. Infine è stato proiettato un video che ha testimoniato il ruolo svolto dal club villese in città, in particolar modo con i bambini e per i bambini, ai quali il Kiwanis ha sempre dedicato i progetti più significativi, consapevole che il cambiamento della società comincia dai più piccoli.

