Il Vescovo di Locri-Gerace Mons. Francesco Oliva presenzia in Vaticano

StrettoWeb

Nella solenne cerimonia di apertura dell’anno istituzionale 2024-2025 dell’Istituto Nazionale Azzurro, tenutasi l’11 ottobre 2024 presso l’Aula Benedetto XVI del Collegio Teutonico nella Città del Vaticano, l’illustre presenza di Sua Eccellenza Mons. Francesco Oliva, Vescovo di Locri-Gerace, ha rappresentato un momento di grande significato spirituale e morale. Mons. Oliva è conosciuto non solo per il suo ruolo ecclesiastico, ma anche per il suo impegno costante nella lotta contro le ingiustizie sociali e la sua dedizione alla comunità.

La sua presenza all’evento ha portato un messaggio di speranza e di incoraggiamento, sottolineando l’importanza della fede e della giustizia nella costruzione di una società migliore. Il Vescovo Oliva, figura di riferimento per molti, ha sempre sostenuto l’importanza dell’educazione e della formazione delle giovani generazioni, valori che sono stati al centro della cerimonia. La sua testimonianza e il suo esempio di vita sono stati fonte di ispirazione per tutti i presenti, dimostrando come la spiritualità e l’impegno sociale possano andare di pari passo. La cerimonia, caratterizzata dalla presenza di illustri premiati e dalla prolusione del Cardinale Angelo Bagnasco, ha trovato in Mons. Oliva un punto di riferimento luminoso, capace di unire spiritualità e azione concreta per il bene della comunità.

La sua presenza ha arricchito l’evento, rendendolo non solo una celebrazione dei successi individuali, ma anche un momento di riflessione collettiva sul futuro e sulla responsabilità di ciascuno di noi nel promuovere valori di giustizia e solidarietà. In conclusione, la partecipazione di Sua Eccellenza Mons. Francesco Oliva alla cerimonia di apertura dell’Istituto Nazionale Azzurro non è stata solo un onore, ma un richiamo forte e chiaro all’importanza di costruire un futuro migliore attraverso l’impegno e la dedizione, accompagnati dalla fede e dalla speranza.

Così in una nota l’Istituto Nazionale Azzurro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.