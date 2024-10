Vandali alla Scalinata di Via Giudecca: rotte scope e palette, rifiuti spostati e danni al pavimento

StrettoWeb

“Aggiornamenti dalla Scalinata Monumentale di via Giudecca R.C. Ore 9:53 è stata inviata PEC al settore Ambiente – Ufficio igiene Ore 10:15 ci siamo recati in Scalinata; i disadattati hanno spostato i rifiuti per accomodarsi sulle panchine, inoltre, hanno rotto scope e palette, lasciate in dotazione presso la Scalinata, e scaraventato i cestini portarifiuti in terra creando danni al pavimento. Ore 11:30 richiesto intervento di pulizia e spazzamento ad Ecologia Oggi. VOGLIAMO TELECAMERE PULIZIA E SICUREZZA, VOGLIAMO SIA APPLICATA LA LEGGE E SANZIONATI I COLPEVOLI!!!”.

E’ quanto si legge in un post – un vero e proprio sfogo – sulla pagina della Scalinata Monumentale di via Giudecca a Reggio Calabria. Le immagini eloquenti, a corredo dell’articolo, fotografano la situazione di degrado, causata dai cittadini, nonostante l’enorme sforzo profuso dall’Associazione per mantenere pulita un’area molto bella in centro città. La stessa Associazione chiede controlli e sanzioni, purtroppo da tempo assenti e tra i maggiori motivi di un degrado senza precedenti.

