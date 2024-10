Val Gallico raggiunto nel finale, ira Califano: “ancora sfavoriti dall’arbitro”

StrettoWeb

Finisce ancora con un bel po’ di amaro in bocca il pomeriggio del Val Gallico Calcio, vicino a centrare la sua quarta vittoria stagionale. In casa del Caraffa, però, non basta il solito Carvajal con il suo settimo centro in campionato, per ritrovare la vittoria.

Il centravanti colombiano decide col suo gol la prima frazione di gioco, nel finale invece, altro episodio dubbio che manda sul dischetto l’undici di casa e il Caraffa all’81’ perviene al definitivo pareggio. Si rivivono le sensazioni del post-partita col Melicucco di appena una settimana fa, anche stavolta è il “penalty” a impedire ai ragazzi di mister Aquilino di brindare alla vittoria.

“Anche oggi usciamo dal campo con grande delusione – dichiara a fine gara il co-presidente Gianluca Califano – consapevoli di avere perso altri due punti, non solo per demeriti nostri. Nuovamente, dobbiamo riconoscerlo, c’è la complicità di alcune decisioni arbitrali palesemente sfavorevoli e complessivamente nelle ultime due gare, salgono a tre i rigori a sfavore che, a conti fatti, hanno generato due pareggi inaspettati”.

SILENZIO STAMPA – L’Asd Val Gallico Calcio comunica di aver adottato il “silenzio stampa” fino a prossima disposizione. Nessuno dei dirigenti e dei tesserati è pertanto autorizzato a rilasciare dichiarazioni alle testate giornalistiche.

