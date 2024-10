Val Gallico-Deliese, gol ed emozioni: finisce 3-3. Spettacolare rovesciata di Lara | VIDEO

StrettoWeb

Mastica ancora amaro il Val Gallico, riacciuffato all’ultimo istante, da una Deliese mai doma e per la terza gara di fila vede sfumare il bottino pieno sul più bello che (forse) avrebbe potuto delineare complessivamente un’altra classifica. La compagine di mister Aquilino, ai punti, avrebbe anche meritato anche stavolta la vittoria, al termine di un’altra ottima prova, contro una grandissima squadra, nel big-match che metteva di fronte le due co-capolista del girone B di Promozione.

È successo di tutto nella sfida che si presentava da sola tra il miglior attacco (quello di casa) e la miglior difesa (quella ospite); nella sfida tra Carvajal e Angulo (ancora in gol entrambi anche quest’oggi) e in un match in cui le situazioni da palla inattiva sono state decisive.

La partita

Val Gallico che parte bene, Carvajal impegna per tre volte Licastro, poi Lazzarini imbuca per Tavdgiridze steso da Kebe in area. Rigore che Carvajal trasforma sbloccando il parziale al 15’. Padroni di casa che premono ancora, con le occasioni di Lazzarini, ma soprattutto La Cava che fallisce il raddoppio da pochi passi. Alla mezz’ora la Deliese si affaccia in avanti e sulla punizione di Zampaglione, respinta dal suo omonimo, Angulo trova il tap-in vincente per l’1-1 che decide il primo tempo.

Nella ripresa è ancora Val Gallico molto attivo e sulla punizione di Lazzarini respinta da Kebe, Lara si esibisce probabilmente nel gol dell’anno, con una meravigliosa rovesciata al volo che toglie le ragnatele dal sette. Val Gallico di nuovo avanti sul 2-1 al 7’. All’11’ doppia espulsione per Zagari e Versaci che lasciano le rispettive squadre in inferiorità numerica. Nonostante ciò, è la compagine di casa a colpire ancora. Contropiede letale di uno scatenato Agustin Lara che non lascia scampo a Licastro per il 3-1 che al 22’, sembra indirizzare la sfida in favore dei gallicesi.

Non sarà così: la Deliese la riapre al 28’ con Giorgiò, poi al 50’ Val Gallico in nove per l’espulsione di Iacono e dalla punizione che ne scaturisce Antonio Carbone trova la parabola vincente per il 3-3 e su questa rete l’arbitro emette il triplice fischio. Val Gallico e Deliese che rimangono in testa, da stasera raggiunte a quota 12 dallo StiloMonasterace.

Il tabellino

VAL GALLICO CALCIO-DELIESE 3-3

VAL GALLICO: D. Zampaglione (02), Scaramuzzino, Iacono, Caracciolo (44’st Artuso), La Cava (30’st Alderete), Robaina, Lazzarini (36’st Bonadio), Lara, Carvajal, Tavdgiridze (36’st Gatto), Zagari. A disposizione: Surace, Dominguez, Calabrese, Utano, Pellegrino. All. Aquilino.

DELIESE: Licastro, Borghetto (40’st Giorgi), Kebe, A. Carbone (15’st Velletri), Scigliano (30’st Foti), Mercurio, Tello (15’st Giorgiò), Angulo, Versaci, Spanó, D. Zampaglione (86) (21’st D. Carbone). A disposizione: Serrao, Battista, Pachí, Papalia. All. Gambi.

ARBITRO: Polistena di Soverato (Puglia e Codispoti di Catanzaro)

MARCATORI: 15’ pt rig. Carvajal (VG), 31’ pt Angulo (D); 7’st e 22’st Lara (VG), 28’st Giorgiò (D), 51’ st D. Carbone.

NOTE – ammoniti: Caracciolo (VG), Zagari (VG), Robaina (VG), Kebe (D), D. Zampaglione (D). Espulsi: 11’st Zagari (VG) e Versaci (D) per falli di reazione, 50’st Iacono (VG) per somma di ammonizioni.



