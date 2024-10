Val Gallico Calcio, sabato c’è il Caraffa. Iacono: “abbiamo lavorato bene e con il sorriso”

StrettoWeb

Nuovo impegno all’orizzonte per il Val Gallico Calcio che domani sarà di scena sul campo del Caraffa. Un avversario ancora a secco di vittorie, con un solo punto all’attivo, che però ha perso sempre di misura. Una squadra da non sottovalutare e lo sa bene Alessandro Iacono, difensore biancoazzurro autore di un ottimo inizio di stagione, che parla del prossimo impegno, non dopo aver ricordato il bel colpo di testa di sabato scorso con il Melicucco.

“Sensazione bellissima, ma allo stesso tempo amara. Avrei voluto che fosse il gol vittoria, ma non è andata così, un po’ per demeriti nostri e un po’ per delle scelte rivedibili del giudice di gara. Ieri abbiamo svolto l’ultimo allenamento – prosegue Iacono – e devo dire che abbiamo lavorato molto bene, con tanta intensità e soprattutto con il sorriso che è la cosa più importante. Sappiamo ciò che possiamo dare e sappiamo l’importanza di ognuno di noi. Cercheremo di rialzarci già domani contro il Caraffa”.

Iacono prosegue. “Come tutte le partite di questo girone, sarà una sfida tosta. Sicuramente la loro posizione non rispecchia il loro reale valore. Hanno elementi di esperienza e dal canto nostro ci siamo preparati per affrontare al meglio questa gara, cercando di portare a casa l’intera posta in palio”.

