Val Gallico Calcio, Caracciolo: “non vedo l’ora di giocare”

Tra i volti nuovi del Val Gallico Calcio c’è anche Carmelo Caracciolo, classe 1997, già aggregato al gruppo di mister Aquilino, ma per troppo tempo alle prese con un problema di natura fisica. Ora però Carmelo è pronto a mettersi in gioco; un’arma in più per il Val Gallico. “Sto bene fisicamente, mi sono ripreso da un infortunio. Con i ragazzi del gruppo mi trovo molto bene ed alcuni li conosco da tempo. I compagni sono meravigliosi, sono convinto che daremo il massimo. Siamo una bella squadra e, personalmente, non vedo l’ora di giocare”.

Cresciuto nella Reggina dai 4 ai 14 anni, ha indossato in carriera le maglie di Hinterreggio, Aurora, Villa San Giuseppe, Gallico Catona, Archi e Val Gallico l’anno scorso in Prima Categoria. E intanto domani, condizioni meteo permettendo, ci sarà il big-match di giornata contro la Deliese. Classifica alla mano si affrontano le due co-capolista, sebbene siano trascorse solo poche giornate. “Sarà una partita combattuta. Purtroppo, arriviamo da due pareggi, ma ce la metteremo tutta per portare a casa questo importante risultato”.

