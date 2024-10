Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, Pirilli convoca una conferenza stampa: “intrighi, veleni e potere”

StrettoWeb

“Mormorii, intrighi, veleni, auto in fiamme, minacce, dimissioni, telefonate, Roma, evviva. Dipendenti – Illusioni – Speranze. Il Nume – Consorzio – Decadenze e vendette. Decadenza, ultra, ricorsi e vittorie. Tre volte vittoria. Invano – Amici – Ministero – Presidente del Consorzio per l’Università Dante Alighieri dimissioni, si no si. Illegalità, illiceità, legge in frode alla legge, padre prodigio risuscitato, un posto, un Nume disoccupato prossimo, un lascito. Prestito a sonagli. Silenzio, grazie. Il potere siamo noi. Noi Chi? Amici considerati di pietra. CDA? Due regolari su dieci, no, sei, si certo, quattro senza titolo legittimo. Illegalità. Non importa. La legge è lenta, è una gara, arriviamo prima. Perché? Noi sia il potere. Noi chi?”. E’ quanto afferma in una nota il Presidente Avv. Umberto Pirilli.

“CONFERENZA STAMPA dell’Associazione Dante Alighieri di Reggio Calabria che dal 1984 al 2023, la stessa, autonoma dal 2015 e senza il logo Comitato Locale dal 2019, ha assicurato la governabilità e lo sviluppo dell’Ateneo con cinque rappresentanti su undici membri del CDA, col Rettore che partecipa di diritto e il Presidente dell’Associazione di diritto viene eletto tra i cinque designati dall’Associazione che dal socio fondatore (On. Reale) ha ereditato la piena soggettività giuridica e la continuità mai interrotta. Contenzioso con gli usurpatori debitori seriali e denunce anche penali. Il punto. La conferenza stampa è convocata per sabato 12 ottobre p.v. presso il Salone della Confindustria Reggio Calabria di Reggio Calabria in Via Via Torrione, 96 – 89125 Reggio Calabria”.

