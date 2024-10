UNARMA: “Carabinieri di Soverato esempio di efficienza e tempestività nella risoluzione di un grave crimine”

StrettoWeb

“I Carabinieri della Compagnia di Soverato, guidata dal Capitano Marco Colì, si sono distinti per l’eccezionale professionalità e rapidità d’azione nel risolvere un grave caso di omicidio che ha scosso ed indignato la comunità del piccolo borgo di Gasperina nella provincia di Catanzaro”, a dichiararlo è il Segretario Generale regionale della Calabria del Sindacato dei Carabinieri UNARMA Fabio Riccio.

“Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre scorso, un giovane è stato brutalmente accoltellato a morte in seguito a una lite scaturita per futili motivi. Grazie all’immediata e accurata indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Soverato, guidati dal S. Tenente Alessandro Coccia, sono riusciti a individuare e fermare il presunto responsabile che si era dato alla macchia”.

“L’operazione di polizia giudiziaria, condotta con chirurgica determinazione, ha permesso di acquisire importanti elementi per la risoluzione, in brevissimo tempo, dell’efferato crimine, individuando il presunto responsabile e garantendo la possibilità che si svolgano a suo carico tutte le indagini del caso per l’accertamento dei fatti. Nell’apprendere i dettagli dei momenti della cattura del pericoloso sospettato, condotta dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Soverato, coadiuvati dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Chiaravalle Centrale e dall’Arma locale, questa Segreteria Regionale UNARMA non può non plaudere al risultato conseguito dai colleghi, segno evidente di virtuose sinergie, eccezionale motivazione e altissima professionalità, che segnaliamo, coralmente a tutti i media che hanno già riportato la notizia a carattere nazionale, per ogni valutazione premiale che i superiori Comandi vorranno valutare”.

“Il conseguimento del brillante risultato investigativo è occasione per porgere il nostro saluto di ben venuto al S. Tenente Alessandro Coccia, neo giunto al comando del NORM della Compagnia Carabinieri di Soverato, che costituisce roccaforte della nostra ASPCM vantando un’altissima percentuale di iscritti. Benvenuto Sig. Tenente e buon lavoro.”

