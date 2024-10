StrettoWeb

“Ancora una domenica latina per Salsa Revolution, presso l’Asd Gatto di Vito. Passione come dedizione per gli appassionati di questo meraviglioso mondo. L’appuntamento settimanale che ormai da qualche anno caratterizza la domenica della nostra città. Crescita di una cultura che nel suo piccolo può contribuire alla crescita della nostra città. Perché una cosa fatta bene può essere fatta meglio”.

Con questa nota il maestro Davide Strati annuncia un’altra domenica latina per Salsa Revolution.

