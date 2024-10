“Un riciclo da Paura”: domani a Messina la presentazione dell’iniziativa

StrettoWeb

Domani, martedì 29 ottobre, alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca sarà presentata l’iniziativa “Un Riciclo da Paura”. All’appuntamento, presente il sindaco Federico Basile, prenderà parte l’assessora alle Politiche agroalimentari e le presidenti delle Partecipate comunali rispettivamente, Mariagrazia Interdonato per la Messinaservizi Bene Comune e Valeria Asquini per la Messina Social City che hanno dato il loro contributo alla realizzazione dell’iniziativa.

L’evento, patrocinato dal Comune di Messina e promosso dalla Delegazione Provinciale ASSOUTENTI, in collaborazione con l’Associazione Impronte e il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana – Servizio 13 per il territorio di Messina, si svolgerà giovedì 31, a piazza Unione Europea, dalle 9 alle 12. Sarà occasione per la cittadinanza grazie alla presenza di stand informativi, e per i bambini attraverso attività laboratoriali e di animazione per promuovere l’educazione ad un consumo sostenibile e all’economia circolare nell’ambito del progetto “Ricomincio da tRe”, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.