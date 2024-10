Uilscuola Rua Reggio Calabria: “siamo sindacato apolitico, vogliamo bene comunità”

StrettoWeb

Il Segretario Territoriale Uilscuola RUA Reggio Calabria, Luca Scrivano, chiarisce che: “il nostro sindacato si occupa di questioni che attengono al buon andamento della comunità educante, rappresenta le lavoratrici e i lavoratori della scuola nella difesa dei loro diritti all’interno degli istituti intesi come luoghi di lavoro. L’azione della nostra organizzazione è totalmente proiettata a garantire ai nostri iscritti il giusto salario e il benessere lavorativo attraverso la contrattazione nazionale e territoriale. Il nostro impegno è rivolto a costruire nel mondo scuola la qualità e la stabilità dell’occupazione. Dato che, siamo convinti che dal benessere della comunità educante, ne trae vantaggio l’intero sistema scolastico.

In ordine alle condizioni meteo che negli ultimi anni hanno avuto e continuano ad avere effetti sull’andamento delle attività scolastiche, certamente poniamo la nostra attenzione, per ragioni di sicurezza pubblica, ma lasciamo a chi di competenza le opportune valutazioni di merito. Invitando tutti al rispetto dei ruoli, che per quanto riguarda la Uilscuola sono in capo alla Segreteria Territoriale, esprimiamo massima fiducia nel lavoro della Amministrazione comunale e della Protezione civile regionale, a cui spetta il compito di garantire anche in occasioni meteorologiche estreme la sicurezza dei cittadini“.

