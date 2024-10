UICI Reggio Calabria, dibattito per la Giornata Nazionale del Cane Guida

StrettoWeb

Questa mattina, presso la sezione UICI di Reggio Calabria, si è tenuto un incontro/dibattito in occasione della XIX Giornata Nazionale del Cane Guida. L’evento, dedicato a celebrare e sensibilizzare l’importanza dei cani guida per le persone non vedenti, ha visto la partecipazione di un gruppo di soci e di altri non vedenti accompagnati dai loro fedeli cani guida, simbolo concreto di autonomia e fiducia per chi vive una condizione di disabilità visiva.

L’evento è stato aperto dai saluti della Presidente sezionale Francesca Marino che ha sottolineato il ruolo essenziale che i cani guida svolgono, garantendo maggiore indipendenza e qualità di vita alle persone non vedenti.

All’incontro è intervenuto anche Antonino Rosace, referente regionale UICI Calabria per i cani guida, il quale ha illustrato le problematiche territoriali e regionali ancora irrisolte legate al riconoscimento e al rispetto dei diritti degli stessi. Rosace ha invitato il pubblico a riflettere sulla necessità di una piena integrazione di questi animali negli spazi pubblici e nella vita quotidiana, sottolineando quanto sia ancora necessario lavorare per una maggiore sensibilizzazione della società.

La giornata si è dimostrata un’importante occasione di confronto sulle sfide e le opportunità legate ai cani guida, grazie anche al contributo attivo dei soci UICI, che ogni giorno si affidano ai loro cani per muoversi in autonomia e sicurezza. L’incontro è stato un momento di condivisione aperto a tutti i presenti, che hanno avuto la possibilità di portare idee, esperienze e suggerimenti su come migliorare la situazione dei cani guida e dei loro conduttori.

L’UICI di Reggio Calabria invita tutti i cittadini a unirsi in questo dialogo continuo, fondamentale per la tutela dei diritti di chi, ogni giorno, trova nel cane guida un supporto indispensabile.

