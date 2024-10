Tragedia a San Giovanni in Fiore, corriere accusa malore improvviso e muore sul furgoncino: un altro ferito per l’incidente | DETTAGLI

StrettoWeb

Una tragedia ha scosso la città di San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Un uomo, un corriere di circa 65 anni, è deceduto questa mattina in via Panoramica mentre era a bordo di un furgoncino con cui trasportava pacchi. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso e avrebbe perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi con un altro veicolo che sopraggiungeva in direzione opposta.

Sul posto è intervenuta la Polizia che sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto e i soccorritori del 118 che per il malcapitato hanno potuto solo costatarne il decesso e invece hanno soccorso l’altro automobilista rimasto coinvolto nel sinistro.

