Tragedia in Calabria, morto il giovanissimo Antonio Zupi: grande promessa della scherma

StrettoWeb

Lutto nel mondo della scherma in Calabria per la perdita del giovane Antonio Zupi deceduto ieri pomeriggio. Zupi a giugno era stato vittima di un terribile incidente stradale a Cosenza e ieri purtroppo il giovane 28enne è deceduto. Zupi era molto conosciuto a Cosenza ed era molto apprezzato per le sue doti e per le sua gentilezza.

“Non ci sono parole per comunicare una notizia come questa. Oggi è un giorno di profonda tristezza e dolore per la scherma calabrese. Antonio Zupi, che speravamo di riabbracciare tra le pedane dopo il brutto incidente che lo aveva coinvolto mesi fa, è venuto a mancare. Ci uniamo al dolore della famiglia e lo ricordiamo con grande affetto”. E’ questo il post pubblicato su facebook dalla Federazione Scherma Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.