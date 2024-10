StrettoWeb

In base alla terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 33%, alle elezioni regionali in Liguria è avanti il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Marco Bucci con il 48,8% sul candidato del campo largo Andrea Orlando con il 47,3%. A seguire Nicola Morra (Uniti per la Costituzione) con l’1%.

