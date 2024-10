Tennistavolo, la Top Spin Messina pareggia a Prato

StrettoWeb

Nella prima e delicata trasferta stagionale arriva il primo punto in campionato per la Top Spin Messina WatchesTogether che pareggia 3-3 in terra toscana contro Il Circolo Prato 2010. Altalena di emozioni nel match valevole per la seconda giornata di Serie A1 di tennistavolo maschile, durato oltre 3 ore e 30’, nella palestra del Convitto Nazionale Statale Cicognini. Tommaso Giovannetti (doppietta) il protagonista di serata per la squadra del presidente Giorgio Quartuccio. Ad opera di Niagol Stoyanov l’altro sigillo.

La partita

Il singolare d’apertura della serie, anche il più spettacolare, ha visto di scena Vladislav Ursu opposto a Panagiotis Gionis, entrambi reduci dalla partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. Il moldavo ha prevalso 11-5 in avvio, con l’esperto greco che ha replicato (11-8) nel secondo set. Ursu ha rimesso la freccia con l’11-5 del terzo, ma l’esperto greco, dall’infinita carriera, ha riequilibrato il tutto vincendo 11-7 il quarto. Alla “bella” il forte ellenico è andato sul 5-2, ma Ursu è riuscito a rimontare (6-5). Sul 7-7 è avvenuto lo scatto di Gionis con tre punti di fila. Il moldavo ha sventato i primi due match-point, cedendo soltanto al terzo (9-11) dopo una gara tiratissima.

Uno strepitoso Tommaso Giovannetti, con una grande prestazione, ha immediatamente riportato la situazione in parità battendo 3-1 Kirill Skachkov. Il pongista romano è partito subito in modo travolgente, aggiudicandosi il set iniziale per 11-7. Pure nel secondo Giovannetti è stato sempre in controllo, avanzando sul 5-3 e continuando a dominare i giochi (8-4). Da 8-5 il capitolino è poi approdato al traguardo siglando tre punti consecutivi. Il terzo parziale è risultato quello più equilibrato. La parità ha retto fino al 9-9, quindi i due punti decisivi del russo. Nel quarto l’atleta della Top Spin ha completato l’impresa, portandosi da 6-5 a 9-5 e chiudendo 11-6 grazie alla trasformazione del primo match-point della serie. Rotondo successo, a seguire, per Niagol Stoyanov nei confronti di Giacomo Allegranza e 2-1 per la Top Spin. Il livornese si è imposto per 3-0, in un cammino senza insidie: 11-8, 11-2, 11-4.

Al tavolo, poi, Vladislav Ursu e Kirill Skachkov. Primo set nelle mani del moldavo per 11-8. Il russo ha centrato il secondo per 11-8 e un combattutissimo terzo per 14-12. L’11-6 per Ursu è valso la “bella”. Verdetto al quinto, nuovamente fatale ad Ursu che è rimasto in scia fino al 6-5, cedendo nel proseguo a Skachkov per 11-6. Il Circolo Prato 2010 ha capovolto completamente il quadro in virtù dell’affermazione di Panagiotis Gionis su Niagol Stoyanov per 3-0. Conquistato il primo parziale per 11-9, il greco ha incamerato il secondo per 11-6. Nel terzo Stoyanov è partito meglio (3-1), subendo poi la reazione di Gionis. Il livornese è stato a sua volta bravo ad agguantare il rivale da 5-9 a 9-9, prima dei due punti di Gionis che hanno fatto calare il sipario.

Con i toscani a condurre sul 3-2 e l’obbligo di dover vincere a tutti i costi, Tommaso Giovannetti è sceso in campo per affrontare Giacomo Allegranza, non fallendo il suo compito. Perso il primo set per 7-11, Giovannetti ha aperto il secondo con un secco 4-0. Ripreso sull’8-8, si è guadagnato due set-point (10-8), entrambi tuttavia annullati. Ai vantaggi la terza chance è stata quella buona: 12-10. Il giocatore della Top Spin ha recuperato da 6-8 nel terzo e sul 9-9 ha piazzato i due punti utili alla conquista del parziale. Giovannetti è filato poi verso la vittoria finale, in una quarta frazione che lo ha visto sempre avanti sin dalle battute iniziali (5-2). Giunto al 10-7 gli è bastata la prima occasione per imporsi e decretare il definitivo pareggio (3-3) tra Il Circolo Prato 2010 e la Top Spin Messina WatchesTogether. La formazione allenata da Wang Hong Liang, coadiuvato da Marcello Puglisi, va a quota uno dopo due giornate, muovendo la classifica. Il 30 ottobre, ancora in trasferta, contro la Bagnolese, il terzo impegno nel campionato di Serie A1.

Il tabellino

Il Circolo Prato 2010-Top Spin Messina WatchesTogether 3-3

Panagiotis Gionis-Vladislav Ursu 3-2 (5-11, 11-8, 5-11, 11-7, 11-9)

Kirill Skachkov-Tommaso Giovannetti 1-3 (7-11, 5-11, 11-9, 6-11)

Giacomo Allegranza-Niagol Stoyanov 0-3 (8-11, 2-11, 4-11)

Kirill Skachkov-Vladislav Ursu 3-2 (8-11, 11-8, 14-12, 6-11, 11-6)

Panagiotis Gionis-Niagol Stoyanov 3-0 (11-9, 11-6, 11-9)

Giacomo Allegranza-Tommaso Giovannetti 1-3 (11-7, 10-12, 9-11, 7-11).

