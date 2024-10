Talenti da Premier League, gol e spettacolo: l’Italia batte 4-1 Israele, doppietta per l’ex Reggina Di Lorenzo

StrettoWeb

Dopo il pareggio 2-2 contro il Belgio, condizionato dall’espulsione di Pellegrini che ha irrimediabilmente cambiato l’inerzia della gara, l’Italia era alla ricerca di una vittoria e di punti pesanti per rinsaldare la propria posizione al comando del proprio girone di Nations League. E vittoria è stata: netto 4-1 rifilato a Israele.

Un successo arrivato, come da pronostico, sulla scia di quanto di buono già visto nelle gare precedenti di Nations League. L’Italia vince, convince e diverte con un calcio offensivo e spumeggiante. Euro 2024 è solo un brutto ricordo di una squadra ancora acerba, insicura, che non aveva avuto il tempo, forse, di capirsi fino in fondo.

Il 3-5-2 scelto da Spalletti ha dato quadratura alla squadra che dietro soffre poco o nulla (il gol israeliano nasce da un’ostruzione su corner lasciata correre dall’arbitro…) e davanti è sempre pericolosa con un gioco sulle fasce tagliente, un centrocampo dinamico e ficcante negli inserimenti e Retegui che davanti continua a timbrare il cartellino.

L’italo-argentino la sblocca su rigore. L’ex Reggina Di Lorenzo si regala una doppietta che cancella qualche prestazione opaca di troppo nelle ultime uscite in azzurro, in mezzo Frattesi segna sull’ennesimo assist di Dimarco.

Da segnalare l’esordio di Daniel Maldini, in azzurro dopo nonno Cesare e papà Paolo, sullo stesso campo in cui il padre esordì il 20 gennaio 1985 con il Milan a 16 anni. Un Maldini torna in nazionale a 22 anni dall’addio di Paolo Maldini nella sciagurata partita contro la Corea del Sud ai Mondiali del 2002. Ma questa sera l’esito è diverso e c’è solo da festeggiare.

