“Stretto-Art”, il Festival delle Arti arriva a Messina

“Stretto-Art” è il nome del nuovo evento targato dall’associazione StrettoCrea, reduce dalla settima edizione del MessinaCon svoltasi dal 30 agosto al 1 settembre, e già pronta a rimettersi in gioco con una nuova proposta culturale per la città di Messina. Stavolta il protagonista principale è il mondo dell’arte nelle sue più svariate forme: teatro, musica, pittura, artigianato, letteratura si fonderanno insieme nella location ormai consolidata del Palacultura, nelle giornate di venerdì 11 ottobre e di sabato 12 ottobre.

“Il successo degli scorsi eventi, dal MessinaCon Day Zero passando per Stretto Games e arrivando al recente MessinaCon, ci ha portato ad espandere i nostri orizzonti e puntare su un campo, quello dell’arte, che abbiamo sempre trattato “indirettamente” attraverso i fumetti o i videogiochi (che sono pur sempre forme di espressione artistica), ma su cui adesso abbiamo intenzione di dedicargli uno spazio apposito – afferma così Giuseppe Mulfari, Presidente di StrettoCrea, e continua: “abbiamo intenzione di continuare a metterci in gioco proponendo qualcosa di nuovo, diverso e stimolante, mantenendo alta l’asticella qualitativa che continuiamo a portare avanti ormai da più di un anno di eventi”.

All’interno del festival ci saranno conferenze, workshop, dibattiti e stand espositivi in cui artisti e artigiani potranno mostrare le loro opere. Fra i vari artisti e personalità invitate spicca su tutti il rapper emiliano Murubutu, professore di storia e filosofia ma anche cantautore che ha reinventato l’hip hop italiano affrontando nelle sue canzoni temi letterari, filosofici e storici. “L’evento Stretto-Art si propone di dare risalto alle varie forme d’arte, con uno sguardo sul territorio invitando professionisti e studiosi a mostre, dibattiti e workshop. Inoltre, grazie alla presenza del nostro ospite Murubutu, l’evento sarà arricchito da un suo dibattito in cui parlerà del rapporto tra la musica e la letteratura, e di come dialogare coi giovani attraverso questi strumenti – aggiunge Giandomenico Arnao, il Direttore Artistico dell’evento, che sottolinea anche l’importanza sociale di questo genere di festival: “questo evento è pensato dai giovani per i giovani, non solo per far conoscere arte ed artisti, ma soprattutto per mostrare che fare arte non è un sogno in un cassetto, ma che di arte si può vivere”.

L’appuntamento a questo punto è nelle giornate dell’11 e del 12 ottobre al Palacultura, di cui i biglietti sono già disponibili sul sito di PostoRisevato.it con la possibilità di acquistarli in loco i giorni dell’evento.

