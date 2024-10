Stipendi docenti, Giusi Princi vince la battaglia: approvato il suo emendamento, “grande risultato”

StrettoWeb

Primi importanti risultati per Giusi Princi nel suo nuovo ruolo. L’europarlamentare reggina, in un video sui social, ha annunciato l’approvazione di un suo emendamento, quello sulla retribuzione dei docenti. “Grande risultato a Bruxelles! La Commissione per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo ha approvato il mio emendamento sulla retribuzione dei docenti, nell’ambito degli orientamenti per gli Stati membri. Vi aggiorno su questa mia importante battaglia”, si legge.

Di seguito il video dove Princi spiega nel dettaglio di cosa si tratta. Per la precisione, ha chiesto che gli stipendi dei docenti italiani possano allinearsi a quelli della media europea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusi Princi (@giusiprinci_ue)

