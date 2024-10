Reggio Calabria, Stefano Giordano è il nuovo rappresentante d’Istituto del Liceo “da Vinci”

StrettoWeb

Al Liceo “L. da Vinci” di Reggio Calabria, il giovane Stefano Giordano è stato eletto nuovo rappresentante d’istituto con un margine di consensi eccezionale. La lista Sirio ha raccolto una maggioranza schiacciante, dimostrando il supporto della comunità studentesca per il programma e l’impegno che Stefano e il suo team hanno proposto. La lista Sirio, infatti, ha totalizzato 1.050 voti su 1.673, con Stefano Giordano come candidato di punta, raccogliendo 747 preferenze personali.

Accanto a lui, la seconda candidata Elena Piromalli e il terzo candidato Luigi Zinni hanno guadagnato rispettivamente 383 e 238 voti, portando la lista a ottenere tre seggi e confermando un forte consenso per le loro idee innovative.

Le parole di Stefano Giordano

In un discorso carico di emozione, Stefano ha espresso tutta la sua gratitudine per la fiducia ricevuta: “sono grato di aver ricevuto l’opportunità di mettermi in gioco davanti a così tanti studenti, ma soprattutto accanto a sette ragazzi speciali. Mi auguro di poter diventare un punto di riferimento per tutti i ragazzi che stanno affrontando una realtà nuova, che può presentare degli ostacoli durante il loro percorso; ostacoli che sicuramente riusciremo ad affrontare insieme”.

Stefano, affiancato dai suoi compagni di lista Elena Piromalli e Luigi Zinni, ha dichiarato di sentirsi pronto per realizzare i progetti in cantiere e ha invitato tutti gli studenti a seguire con attenzione e partecipazione, anticipando future iniziative che verranno portate avanti con determinazione. “Grazie a tutti”, ha concluso, ringraziando l’intera comunità per il supporto ricevuto.

Il motto e i numeri della vittoria della lista Sirio

La lista Sirio, dallo slogan significativo “In the heart of darkness, stars brighten the way”, ha dimostrato una notevole unità e visione che ha portato alla netta affermazione della squadra, che ha superato in modo perentorio la lista avversaria Rise Up. Quest’ultima, capeggiata da Stefania Fava (442 voti), ha ottenuto un totale di 623 preferenze, riuscendo a guadagnare solo un seggio.

La vittoria di Stefano Giordano e della lista Sirio vuole significare una promessa di rinnovamento e iniziative ambiziose che mirano a migliorare la vita scolastica per tutti gli studenti. Stefano e la sua squadra sono pronti a guidare con entusiasmo e passione la comunità studentesca del prestigioso liceo reggino.

LISTA SIRIO 1050 voti su 1673

Stefano Giordano 747

Elena Piromalli 383

Luigi Zinni 238

Sofia Ferrato 106

Renato Alfieri 227

Marco Vitali 120

Maria D’Aguì 89

Pietro Polito 179

