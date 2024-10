Hockey, SSD UniMe chiude la Coppa Federale con una sconfitta contro HC Ragusa

StrettoWeb

Non basta la migliore prestazione stagionale alla SSD UniMe per chiudere con una vittoria il girone di Coppa federale. Ottima la prova di tutto il gruppo allenato da Coach Spingolo, con indicazioni ancora molto positive dall’egiziano Kahill (autore della rete degli universitari) ma, alla fine, sul sintetico della Cittadella, un gol nel finale di gara consegna la vittoria all’HC Ragusa che, con l’argentino De Martin, strappa il pass per il turno successivo.

La partita

I primi due tempi segnano un dominio assoluto della squadra di casa. Ottimo l’assetto proposto in campo, con Khali in cabina di regia che ha fatto vedere il meglio del suo repertorio. La rete per gli universitari è il premio ed arriva al ventesimo minuto: scambio tra Cardella (esordio stagionale per il forte atleta Unime) e khalil che, ricevuta palla, scaglia un driwe di rovescio che non lascia scampo all’estremo difensore ospite. La rete entusiasma ancora di più i messinesi che, prima con Provenzale ma soprattutto successivamente con Malluzzo, vanno vicinissimi al raddoppio. A cambio di campo comincia a giocare meglio la squadra ragusana ma, più che altro, sono i peloritani a complicarsi la vita con una serie di cartellini galli che di fatto faranno giocare sempre in inferiorità numerica il team di casa. Alla fine del terzo quarto, su un’incursione ospite, arriva la deviazione di Ermanno Occhipinti che riporta la gara sul 1-1.

L’ultimo quarto di gioco regala tante emozioni. la SSD UniMe, spinta dal pubblico di casa (in tribuna anche il Presidente De Francesco, che ha fine gara ha incontrato e si è complimentato con la squadra, ricevendo anche da Coach Spingolo una mazza d’epoca), cerca la vittoria e sfiora il gol del vantaggio prima con Khalil e poi con Soraci. I tentativi non sortiscono l’effetto sperato ed a 10’ dal termine arriva il rosso (orse troppo esagerato) a Luca Provenzale per un fallo su Aldo D’Andrea, al quale si aggiunge subito dopo anche un cartellino giallo per La Maestra (altro provvedimento contestatissimo). Cosi, di nuovo in nove, la squadra di casa subisce il gol che determina la sconfitta: all’ultimo minuto un corto fischiato a favore del Ragusa porta alla rete di De Martin.

Le parole di Khalil

Chiude il match con l’amaro in bocca, quindi, la SSD UniMe, come sottolinea o stesso Khalil a fine gara: “Sono molto amareggiato ma allo stesso tempo soddisfatto per la prova della squadra. In questa settimana a Messina mi sono trovato benissimo, ho trovato un gruppo che mi ha accolto alla grande., Purtroppo, nonostante le mie tre reti nelle due gare giocate, non siamo riusciti a portare un risultato positivo, ma ho visto nei giovani tanta voglia di migliorare. Adesso ci concentriamo nel campionato, dove cercheremo di centrare una qualificazione ai play-off”.

Terminati gli impegni di Coppa ed in attesa di riprendere con il Campionato di Serie B, in programma in primavera, le attenzioni in casa Unime si spostano sull’avvio dei campionati Under 20 e under 16, per poi dedicarsi all’attività indoor sia con campionato di serie B con quello Under 20, 16 e 14.

Il tabellino

SSD Unime – HC Ragusa 1-2

Marcatori: khalil al 20, 44 Occhipinti E., 59 De Martin

SSD UNIME: Raffa F. Romano, Intersimone, Donato, Visalli D., Ragonese, Soraci, la Maestra, Malluzzo, Khalil, Auditore. A disposizione (entrati) Cardella, Provenzale, Lo Presti. Barone, Raffa G., Surace, Manganaro. All.Giacomo Spignolo.

HC Ragusa: Pluchino, Aprile, D’Andrea, De Martin, Italia, Manganaro, Montes, Nicosia, Occhipinti E., Occhipinti G., Puglisi, A disposizione (entrati) Seggio, Tumino S. Occhipinti A., Allenatore Vincenzo Tumino

Arbitri : Colletta di Palermo, Fresta di Catania

Note: angoli corti 5-5. Espulso Provenzale (Unime) – Ammoniti La Maestra e Donato (Unime) – Nicosia (Ragusa)

