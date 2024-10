Soccorso un giovane Astore nelle campagne di Rocca di Neto

StrettoWeb

Nella mattinata di oggi un rapace in visibile difficoltà è stato soccorso nei pressi del vivaio ARSAC di Rocca di Neto, nel crotonese, dal dipendente Antonio Ciccone, che ha immediatamente segnalato il fatto alla centrale operativa della Polizia Provinciale di Cosenza. Nonostante fuori provincia, la segnalazione è stata trasmessa ai poliziotti provinciali del distaccamento di San Giovanni in Fiore, esperti in fauna selvatica, che pur se impegnati in attività di polizia giudiziaria, hanno comunque organizzato il recupero. Sul posto sono prontamente intervenute le guardie eco-zoofile dell’Accademia Kronos del distaccamento Sat di San Giovanni in Fiore, guidate dal coordinatore Luigi Vizza. Le foto dell’animale soccorso sono state inviate al brigadiere capo della Polizia Provinciale Gianluca Congi, consentendo di identificare il rapace come un giovane di Astore (Astur gentilis), purtroppo con una vistosa ferita ad un’ala. Si è proceduto nell’immediato trasferimento da parte delle guardie eco-zoofile AK presso il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Rende (CS), dove il rapace sarà curato e si spera reimmesso presto in libertà. L’astore è un magnifico rapace, specie particolarmente protetta dalla legge che ne vieta l’uccisione, la cattura e la detenzione.

