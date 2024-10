Celebre (Fillea Cgil Calabria): “con impegno condiviso stop alle stragi sul lavoro”

StrettoWeb

“Come Fillea Cgil Calabria vogliamo riaffermare il nostro impegno per garantire ambienti di lavoro sicuri e protetti per tutti. Ogni infortunio, ogni incidente, è una sconfitta per tutti e non possiamo più tollerare infortuni mortali nei luoghi di lavoro. È nostra responsabilità collettiva promuovere una cultura della sicurezza, in cui la prevenzione diventa una priorità“, a dichiararlo è stato il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre, in occasione della 74ª giornata nazionale in ricordo delle vittime e invalidi sul lavoro.

“Perciò, – ha sottolineato Simone Celebre – invitiamo tutti i lavoratori, i datori di lavoro e le istituzioni a collaborare attivamente per ridurre i rischi e adottare pratiche sicure. Investire nella formazione, nell’adeguamento delle attrezzature e nel monitoraggio delle condizioni di lavoro è fondamentale. Solo attraverso l’impegno condiviso possiamo dire basta – ha concluso il segretario generale della Fillea Cgil Calabria – a queste stragi e costruire un futuro in cui la sicurezza sia un diritto di tutti. La vita e la salute dei lavoratori non possono essere compromesse. Facciamo in modo che ogni giornata di lavoro sia una giornata sicura“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.