Siderno, 3 finanziamenti per la ristrutturazione e riqualificazione dei cimiteri: i dettagli

StrettoWeb

Tre finanziamenti ottenuti per la ristrutturazione e la riqualificazione di entrambi i cimiteri, per la loro illuminazione interna e per la riqualificazione del parcheggio del cimitero di Siderno Superiore; la regolare e costante manutenzione ordinaria a cura di nove addetti; una procedura concorsuale in corso per l’assunzione di due custodi. Sono le azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni per i cimiteri cittadini.

Nel rispondere a un’interrogazione presentata dal gruppo di opposizione “La Nostra Missione”, l’assessore al ramo Carlo Fuda ha ricordato che “dopo che nulla era stato fatto per i cimiteri da parte delle amministrazioni che si sono succedute nei vent’anni che hanno preceduto la nostra elezione“, “questa amministrazione, da quando si è insediata, si è subito impegnata per ridare dignità e decoro ai luoghi sacri, approvando un progetto preliminare di € 1.000.000 attraverso la devoluzione di un mutuo con la cassa depositi e prestiti che prevede la ristrutturazione e la riqualificazione di ambedue i cimiteri, il cui progetto esecutivo è in fase di validazione, coi lavori che saranno appaltati entro il 31 ottobre“.

Nel ricordare che “abbiamo sempre garantito la manutenzione ordinaria utilizzando personale proveniente dai bacini dei percettori in deroga e Tirocinanti d’Inclusione Sociale” per un totale di sette addetti che affiancano i due dipendenti comunali a tempo indeterminato, l’assessore Fuda ha aggiunto che “abbiamo dato indirizzo all’Area 3 per l’espletamento di un concorso che a breve sarà ultimato e porterà all’assunzione di due custodi cimiteriali“. A breve, inoltre, saranno appaltati i lavori di illuminazione interna dei due cimiteri, finanziati da un altro mutuo della Cassa Depositi e Prestiti pari a € 150.000 e, come è noto, “grazie alla nostra programmazione, in sinergia con l’ufficio tecnico, siamo stati destinatari di un finanziamento di € 174.250 (co-finanziato con ulteriori € 25.750 dal nostro Ente) che prevede lavori di parcheggio, riqualificazione e piantumazione di alberi nell’area antistante il cimitero di Siderno Superiore“.

L’assessore Fuda ha aggiunto che è prevista la costruzione di 130 nuovi loculi al cimitero di Siderno Marina, la ristrutturazione di 150 loculi già esistenti, e che altri posti si libereranno con un programma di rotazione che prevede l’estumulazione dei defunti con concessioni scadute da oltre 40 anni, come previsto dal vigente regolamento. In conclusione, l’assessore ha informato gli interroganti che l’Amministrazione Comunale sta valutando l’ipotesi di un possibile ampliamento del cimitero di Siderno Superiore e una riduzione dell’area di vincolo da 200 a 50 metri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.