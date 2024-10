In Sicilia un nuovo modulo sanitario regionale per gestire le maxi emergenze

StrettoWeb

Un nuovo modulo sanitario regionale della Seus 118 per gestire le maxi-emergenze in Sicilia. Sarà illustrato domani, giovedì 24 ottobre, dalle 10 alle 13 a Palermo durante la conferenza “Maxiemergenza – la gestione di un incidente maggiore” che si terrà a Villa Malfitano. Utilizzabile negli eventi calamitosi – ad esempio terremoti, alluvioni, frane e inondazioni – e in incidenti con numero elevato di feriti, può contare tra l’altro su un posto medico avanzato con due tende pneumatiche di grandi dimensioni (con impianto elettrico, illuminazione e pompa di calore), un catamarano Takacat, barelle galleggianti, Dpi (idrocostume, muta, aiuto al galleggiamento, casco) per i soccorritori e una colonna di mezzi di soccorso costituita da ambulanze, moto d’acqua con carrello, furgoni di vario tipo, auto 4×4 e auto di Coordinamento Soccorsi/Logistica.

In campo pure l’Unità Comando Regionale dotata di pc e postazione per comunicazioni radio. Alla conferenza sono previsti gli interventi di Riccardo Castro (presidente della Seus 118), Renato Schifani (presidente della Regione Siciliana), Giovanna Volo (assessore regionale della Salute), Fabio Ciciliano (capo dipartimento della Protezione Civile nazionale, delegato dal ministro) Nello Musumeci, Salvatore Cocina (dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile), Agatino Carrolo (direttore regionale Vigili del Fuoco), Salvatore Iacolino (dirigente generale della Pianificazione Strategica dell’assessorato della Salute), Nico Le Mura (Responsabile tecnico-logistico del modulo sanitario regionale e Direttore dell’Area Operativa regionale Seus 118), Isabella Bartoli (Referente sanitario regionale Maxi-emergenze e direttore della Centrale Operativa del 118 Catania-Ragusa-Siracusa), Fabio Parducci (Direttore del Dipartimento per le Emergenze e direttore ad interim della Centrale Operativa del 118 Messina), Fabio Genco (direttore della Centrale operativa 118 Palermo-Trapani), Giuseppe Misuraca (direttore della Centrale operativa 118 Agrigento-Enna-Caltanissetta), Consolato Malara (Past president dell’Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi), Giovanni Noto (Presidente regionale della Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza) e Toti Amato (presidente OMCeO Palermo). Porteranno i saluti Massimo Mariani (prefetto di Palermo) e Gaetano Galvagno (presidente dell’Ars).

