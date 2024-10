Serie C, Peppino Cocuzza / Basket Milazzo sconfitta dall’Olympia Comiso

StrettoWeb

Primo disco rosso per la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo, che dopo una partita giocata a viso aperto e dopo una rimonta di 13 punti, cede il passo all’Olympia Comiso solo nei secondi finali. La gara inizia bene per i padroni di casa grazie alle buone percentuali dal campo ed alla fisicità di Scozzaro e Vinicius Ruiz che riescono a contenere i lunghi ospiti.

Dopo un primo parziale di 6-0 però, i ragazzi di coach Romeo subiscono i tagli in area di Comiso, che rimette subito la partita sui binari giusti e colpisce con un contro-parziale di 0-9. Alla prima sirena il punteggio è di 21 – 19 a favore di Comiso. Anche nel secondo quarto persiste equilibrio tra le due formazioni con i locali guidati da Incremona e Scimone (19 e 17 punti) e gli ospiti che sfruttano le lunghe leve di Turner e Salafia sotto le plance. Comiso sbaglia molti tiri liberi (solo 6 realizzati in partita) e questo favorisce i locali che sembrano prendere l’iniziativa per bucare la difesa avversaria.

I comisani però non lasciano scappare via i locali e sul finire del primo tempo realizzano il parziale del +7. Al rientro dagli spogliatoi la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo sbaglia troppe occasioni sotto al ferro e sembra poco lucida anche in fase difensiva; questo favorisce gli inserimenti di Sindoni (14 punti) e le conclusioni di D’arrigo, che consentono agli ospiti di realizzare un pesante parziale di +17. Con Comiso al comando ed i padroni di casa che sbandano la partita sembra già chiusa a 10 minuti dalla sirena finale, ma una grandissima prova di squadra dei locali fa sperare il contrario: nell’ultimo periodo Comiso paga alcune scelte difensive sbagliate, figlie della stanchezza, e Vinicius Ruiz si carica la squadra sulle spalle realizzando in 10 minuti la metà di tutti i suoi punti (28 alla sirena finale).

I ragazzi di coach Romeo da -17 toccano anche il -4 ma dall’altro lato c’è Comiso che in preda al panico si affida al suo uomo decisivo, Nicolas D’Arrigo (21 punti) che con due triple consecutive scaccia via le preoccupazioni e chiude la pratica. Alla sirena finale il tabellone dice 87-96. Una partita bellissima, di altre categorie, viene vinta da Comiso che riesce a trovare la forza necessaria per portarla a casa solo nei secondi finali. Ma che prova di squadra della Peppino Cocuzza / Basket Milazzo! I ragazzi hanno dimostrato di saper soffrire senza perdere mai il lume della ragione ed hanno fatto capire che si fidano l’uno dell’altro, sacrificandosi per il bene comune. Archiviata la partita con Comiso, i ragazzi sono attesi per la lunga ed ostica trasferta di Marsala prevista per giorno 27 ottobre: una partita che può dire molto sulle ambizioni della Peppino Cocuzza / Basket Milazzo in questo campionato di C Unica.

Peppino Cocuzza / Basket Milazzo-Olympia Basket Comiso: 87 – 96.

Parziali: 19 – 21; 30 – 35; 17 – 26; 21 – 14.

Peppino Cocuzza / Basket Milazzo: Sorbara 6, Incremona 19, Scimone 17, De Gaetano 3, Lebediev, Cianciafara ne, Scozzaro 14, Orlando ne, Ficarra ne, Corso ne, Lipari ne, De Siqueira 28. All. Romeo.

Olympia Basket Comiso: Turner 6, D’Arrigo 21, Iurato 16, Salafia 12, Sindoni 14, Licata ne, Provenzani 20, Cacciaguerra ne, Scevola ne, Rinzivillo ne, Ballarò 3, Stanzione 4. All. Farruggio.

