Scido, consegnati dispositivi salvavita agli over 65

StrettoWeb

Il Comune di Scido è risultato beneficiario di un finanziamento che riguarda l’Avviso Pubblico “Progetti di Utilità sociale 2023” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per la realizzazione di una iniziativa progettuale denominata “Sos, basta un click”.

Beneficiari dell’iniziativa trenta anziani ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Scido, selezionati tramite apposita manifestazione di interesse. Il progetto prevede la consegna a ciascun utente di un dispositivo salvavita con geolocalizzazione, attraverso il quale, in caso di necessità, l’anziano, con un semplice click, può inviare 9 sms simultaneamente e può effettuare 9 chiamate secondo l’ordine di memorizzazione sul pocket, per richiedere aiuto e soccorso.

Le attività, la cui gestione è stata affidata ad una cooperativa sociale, prevedono il disbrigo di pratiche (acquisto di farmaci, spesa, supporto emotivo, accompagnamento per visite mediche ecc.), che viene effettuato da un operatore socio sanitario.

I dispositivi salvavita sono stati personalmente consegnati dal sindaco Giuseppe Zampogna, accompagnato dai consiglieri comunali, dall’assistente sociale e dall’OSS, lo scorso 24 ottobre, presso il domicilio di ciascun anziano.

Un’ iniziativa sostenuta dal primo cittadino per rispondere ad una esigenza sempre più urgente che riguarda i piccoli comuni dove vivono in gran parte anziani soli e spesso non autosufficienti, molti dei quali hanno i figli che abitano lontano. Con un semplice click si possono avvisare in pochi secondi i contatti registrati sul dispositivo, risparmiando tempo prezioso nei soccorsi. Inoltre, grazie all’assistenza dell’operatore OSS, gli stessi beneficiari possono essere assistiti nelle necessità che devono affrontare giornalmente le persone più anziane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.