Scherma, Prima prova Interregionale GPG U14: una reggina sul podio!

Lo Sport, come la campagna, premia quanti dissodano la terra e seminano al momento opportuno, irrigano in modo costante, curano con dedizione le pianticelle quando sono tenere. E infine arriva il momento del raccolto. E quel momento è arrivato per l’Accademia della Scherma di Reggio Calabria, che dopo anni di lavoro costante e continuo raccoglie i frutti di quanto seminato: così è stato nella Prima prova Interregionale del campionato GPG Under 14, tenutasi a Foggia nel weekend del 13/14 ottobre dove si sono confrontati atleti provenienti da Puglia, Calabria, Basilicata e Molise.

Il primo giorno di raccolto ha visto come protagonista la specialità Spada. Ed è arrivato il momento di raccogliere i frutti per Greta Azzarà (Categoria Giovanissime), che dopo due anni di risultati altalenanti, costellati di tanti infortuni, ha rinnovato i fasti della prima interregionale vinta, rifacendo un percorso netto di vittorie sino allo scontro finale con l’avversaria vincitrice del torneo, piazzandosi al terzo posto. Unico piazzamento Reggino in tutta la competizione.

L’Accademia reggina ha ottenuto ulteriori piazzamenti notevoli nella categoria allievi con Mattia Bellesso, Gabriele Cristiano, Andrea Cama, Enrico Bonavoglia, nella categoria (Categoria Giovanissimi) emerge Salvatore De Santis soprattutto nella prima fase della gara. Hanno ben figurato Mario Colletti, Marco Macrì e Domenico Morabito.

Lo staff dell’accademia della Scherma Reggio Calabria esprime soddisfazione e si è rimesso subito al lavoro per affrontare la prossima competizione Nazionale che si svolgerà a Ravenna a dicembre.

